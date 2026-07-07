SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Ni Balogun pudo salvar a Estados Unidos: Bélgica golea al último anfitrión que quedaba y lo deja fuera de su Mundial

    El equipo europeo aprovechó los groseros errores del local y se metió en los cuartos de final, donde se medirá con España. De este modo, ninguno de los organizadores sigue en carrera.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Estados Unidos cayó ante Bélgica y se despidió del Mundial. Foto: fifa.com

    Un clima enrarecido fue el que rodeó al partido entre Estados Unidos y Bélgica, por los octavos de final del Mundial, en Seattle. La inédita suspensión temporal de la tarjeta roja que recibió el delantero Folarin Balogun ante Bosnia y Herzegovina levantó una de las mayores polémicas que recuerde el fútbol planetario, en medio de acusaciones de intervencionismo de Donald Trump y de una discutible defensa de Gianni Infantino, quien estuvo presente en las tribunas.

    Naturalmente, los ánimos estaban muy caldeados por un caso que promete seguir escalando. ¿Balogun? Titular indiscutido y hombre clave en el esquema de Mauricio Pochettino, que buscaba el paso a los cuartos de final frente a una selección que venía de protagonizar una increíble remontada frente a Senegal. Al final, se terminó imponiendo merecidamente el equipo del Viejo Continente, por 3-1.

    El partido comenzó con los europeos atacando con todo. Antes del minuto, Timothy Castagne obligó a un manotazo brillante del portero local Matt Freese para evitar el primer tanto. La jugada fue una declaración de principios del equipo de Rudi García, que no dudó en presionar y aprovechar los espacios libres.

    A los 9′, Nicolas Raskin les ganó a los dormidos defensores estadounidenses y se metió en el área para habilitar a Charles de Ketelaere, quien no tuvo problemas en empujar el balón y abrir la cuenta. Un baldazo de agua fría para los pupilos de Pochettino, que parecían no entender la instancia en la que se encontraban.

    Al ritmo de Leandro Trossard y Dodi Lukebakio, Bélgica marcó la pauta en ese frenético comienzo. No dejaba salir a los anfitriones. Sin embargo, a los 21′, sufrió la sensible baja de Amadou Onana, quien sufrió una grave lesión.

    A los 30′, el juez jordano Adham Mohammad Makhadmeh cobró una discutible falta sobre Balogun que tendría consecuencias. Mallik Tillman pateó el tiro libre un minuto después; la pelota se desvió en Hans Vanaken, el reemplazante de Onana, para descolocar a Thibaut Courtois y poner el empate parcial. Un gol absolutamente inmerecido y que no reflejaba lo que estaba sucediendo en el encuentro.

    Pero Bélgica contestó de inmediato. Trossard desbordó por la izquierda y encontró la cabeza de De Ketelaere, quien arremetió ante la floja oposición de los defensas locales y puso el 2-1, a los 33′.

    Sobre el final, Balogun estuvo a punto de volver a empatar. Primero, con un remate en la boca de arco tras un lateral que fue directamente al área. Y, luego, con un disparo que Courtois resolvió con un gran achique.

    Groseros errores

    En el segundo tiempo, Estados Unidos apostó por ir a presionar, pero quedó mal parado. Y si a eso se le suma la inocencia de la última línea, la combinación es fatal. A los 57′, Freese fue a anticipar un pelotazo y terminó cometiendo un grosero error. Si bien pudo anticipar en una primera instancia, luego se enredó con De Ketelaere y el rebote fue aprovechado a la perfección por Vanaken, quien remató con el arquero totalmente mal parado y así poner el 3-1.

    El gol liquidó anímicamente al anfitrión. Sin capacidad de respuesta, el combinado belga se dedicó a administrar el balón y mandó a la cancha a Romelu Lukaku y Jérémy Doku. Y, a pesar de que Courtois tuvo algunas reacciones destacadas, los de Pochettino no pudieron doblegar la resistencia europea y sellaron su eliminación de la competencia. El cuarto gol de Lukaku tras otra falla en la salida de Chris Richards le dio un poco de justicia al partido.

    Por el paso a las semifinales, Bélgica se medirá frente a España este viernes, a las 15.00, en Los Ángeles.

    Más sobre:FútbolMundial 2026Estados UnidosBélgicaFolarin BalogunDonald TrumpGianni InfantinoCharles de Ketelaere

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Megarreforma: Comisión de Medio Ambiente votará este martes más de 200 indicaciones

    Mantenía orden de detención vigente: Detienen a sujeto que participó en serie de robos a pastelería de Quilicura

    Diego Schalper: “Estoy en una vereda distinta a la de la Evelyn (Matthei). Yo soy alguien que quiere que al gobierno le vaya bien”

    Revuelta socialista contra megaproyecto reduce margen de un acuerdo de sus senadores con Quiroz y Alvarado

    La Moneda pide a partidos resaltar “éxitos” del gobierno para repuntar en la aprobación ciudadana

    Subsecretaria Giannini viaja a Nueva York para participar de cumbre con policías en la ONU

    Lo más leído

    1.
    Bélgica recibe portazo de la FIFA por absolución de Balogun e irá a instancias más altas que amenazan a Estados Unidos

    Bélgica recibe portazo de la FIFA por absolución de Balogun e irá a instancias más altas que amenazan a Estados Unidos

    2.
    En vivo: Estados Unidos enfrenta a Bélgica por el paso a los cuartos de final del Mundial 2026

    En vivo: Estados Unidos enfrenta a Bélgica por el paso a los cuartos de final del Mundial 2026

    3.
    La potente respuesta de Mbappé a senadora paraguaya que lo atacó con duros insultos racistas: “Es una mujer despreciable”

    La potente respuesta de Mbappé a senadora paraguaya que lo atacó con duros insultos racistas: “Es una mujer despreciable”

    4.
    La Comisión Europea le golpea la mesa a la FIFA tras suspensión del castigo de Balogun en el Mundial 2026

    La Comisión Europea le golpea la mesa a la FIFA tras suspensión del castigo de Balogun en el Mundial 2026

    5.
    “Jaaaaaland”: Argentina festina con la eliminación de Brasil ante Noruega y se burla de su fracaso en el Mundial

    “Jaaaaaland”: Argentina festina con la eliminación de Brasil ante Noruega y se burla de su fracaso en el Mundial

    6.
    La crítica de Didier Deschamps al planteo de Alfaro en Paraguay: “No es el fútbol que hará que la gente venga al estadio”

    La crítica de Didier Deschamps al planteo de Alfaro en Paraguay: “No es el fútbol que hará que la gente venga al estadio”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cuándo es el próximo feriado de julio y cuántos quedan para el resto del 2026

    Cuándo es el próximo feriado de julio y cuántos quedan para el resto del 2026

    Esta semana comienza la postulación al Subsidio de Arriendo: ¿Cómo realizar el trámite?

    Esta semana comienza la postulación al Subsidio de Arriendo: ¿Cómo realizar el trámite?

    Megarreforma: Comisión de Medio Ambiente votará este martes más de 200 indicaciones
    Chile

    Megarreforma: Comisión de Medio Ambiente votará este martes más de 200 indicaciones

    Mantenía orden de detención vigente: Detienen a sujeto que participó en serie de robos a pastelería de Quilicura

    Diego Schalper: “Estoy en una vereda distinta a la de la Evelyn (Matthei). Yo soy alguien que quiere que al gobierno le vaya bien”

    Comisión de la Cámara aprueba en general proyecto eléctrico para saldar deuda con distribuidoras sin subir cuentas de luz
    Negocios

    Comisión de la Cámara aprueba en general proyecto eléctrico para saldar deuda con distribuidoras sin subir cuentas de luz

    Singapur es la ciudad más cara para las personas de alto patrimonio: Santiago es la número 20

    Capturas pesqueras caen 41% a mayo y arrastran los desembarques a su menor nivel en una década

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile
    Tendencias

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    “Muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida”: Meteochile activa alarma para dos regiones

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

    Ni Balogun pudo salvar a Estados Unidos: Bélgica golea al último anfitrión que quedaba y lo deja fuera de su Mundial
    El Deportivo

    Ni Balogun pudo salvar a Estados Unidos: Bélgica golea al último anfitrión que quedaba y lo deja fuera de su Mundial

    Colo Colo iguala con Recoleta y sigue sin poder asegurar el primer lugar de su grupo en la Copa Chile

    Un paso clave al Mundial 2027 de Básquetbol: Chile derrota a Venezuela y accede a la segunda fase de Clasificatorias

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”
    Tecnología

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Jack Johnson vuelve a Chile con show en Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Jack Johnson vuelve a Chile con show en Movistar Arena

    Productoras de conciertos responden a Duco: “No anunciamos ni ponemos a la venta espectáculos de manera irresponsable”

    Por qué el escenario de BTS no ha sido problema en otros países y los millones que dejaría su paso por Chile

    OTAN se reúne en Turquía en medio de cuestionamientos por su unidad
    Mundo

    OTAN se reúne en Turquía en medio de cuestionamientos por su unidad

    El juicio que podría terminar con la carrera política de Marine Le Pen

    Cómo las olas de calor europeas impulsan una creciente demanda de productos de refrigeración chinos

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare