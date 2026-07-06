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    La potente respuesta de Mbappé a senadora paraguaya que lo atacó con duros insultos racistas: “Es una mujer despreciable”

    A través de un mensaje en sus redes sociales, el delantero galo interpeló directamente a la parlamentaria Celeste Amarilla. La política guaraní lo había llamado "camerunés colonizado" y "feo".

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Kylian Mbappé respondió a los insultos racistas de una senadora paraguaya.

    El desenlace del partido entre Francia y Paraguay, por los octavos de final del Mundial 2026, escala a un ámbito ajeno al terreno de juego. Luego la polémica que se armó por el desaire de Kylian Mbappé a los jugadores guaraní, una parlamentaria de ese país estalló y le propinó duros insultos racistas al delantero de los galos.

    La senadora Celeste Amarilla atacó directamente al ariete que milita en el Real Madrid, con condenables dichos que ya dieron la vuelta al mundo. "Es un camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”, partió diciendo la política.

    “Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de pedo. Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol”, agregó.

    De igual forma, Amarilla incurrió en fuertes palabras para denostar al francés, recordándole que no le dio la mano al portero Orlando Gill al término del partido. "Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada“, señaló.

    La respuesta de Mbappé y la reacción de la selección de Francia

    Automáticamente, los dichos de la senadora paraguay trascendieron al punto en el que el propio Mbappé alzó la voz. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Kiki le respondió de forma potente. "Madame Celeste Amarilla, Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", escribió el parisino.

    Pero aquella reacción no fue la única. La Federación Francesa de Fútbol se cuadró con el capitán de la selección y se unió en el reclamo contra la política guaraní. “Los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidos a Kylian Mbappé son totalmente aberrantes e inaceptables. ¿Cómo se puede sostener un discurso de este tipo? Estos comentarios son delictivos y condenables. Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar", señalaron.

    El organismo, de hecho, anuncio tomar acciones. “La FFF presenta una denuncia ante el parquet con el fin de iniciar acciones judiciales. La Federación brinda su total apoyo a su capitán, a sus jugadores y, de manera más general, a todas las víctimas de tales comentarios odiosos. Más que nunca, la FFF tiene la intención de luchar contra el racismo y toda forma de discriminación. Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está siendo insultado”, complementaron.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Kylian MbappéSelección de FranciaSelección de ParaguayCeleste AmarillaFútbolCopa del Mundo 2026Norteamérica 2026

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