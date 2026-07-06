Corte de Apelaciones de Santiago confirma fallo en contra de Enel por episodio de corte de luz a inicios de 2021

La Corte de Apelaciones Santiago mantuvo el fallo de primera instancia contra Enel por los cortes de luz que, entre el 29 de enero y el 2 de febrero de 2021, afectaron a más de 127 mil usuarios .

En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Alejandro Rivera, la ministra Paola Hasbún y la abogada (i) Paola Herrera– rechazó los recursos de casación en la forma interpuestos por las distribuidoras ligadas a la estatal italiana.

Ante este contexto, hasta el momento, la justicia mantiene la decisión de que Enel deberá pagar a cada consumidor afectado “la compensación prevista en el artículo 25 A de la Ley N°19.496″.

En detalle, la compensación es “por cada día sin suministro, equivalente a diez veces el valor promedio diario de lo facturado en el estado de cuenta anterior al evento, o su proporción, según corresponda, de acuerdo con la información de consumo contenida en los antecedentes del proceso, en particular la planilla aportada por el proveedor y el informe compensatorio acompañado por el Servicio Nacional del Consumidor”.

Sobre la decisión de mantener el fallo que acogió demanda contra distribuidoras de electricidad, la Corte de Apelaciones de Santiago comentó que la demanda colectiva, presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), tenía todo el respaldo por tratarse de la “defensa de los derechos de un conjunto determinado de consumidores que se vieron afectados por una misma conducta”.

Además, la Corte de Apelaciones de Santiago comentó, en base a la apelación de Enel, que “la alegación de inexistencia de responsabilidad, la misma debe ser desestimada, atendido que los hechos establecidos por el tribunal de la instancia –y que no han sido desvirtuados en esta sede".

“(Los hechos) dan cuenta de que entre los días 29 de enero y 2 de febrero de 2021, ocurrió una suspensión del suministro eléctrico que afectó a más de 127.756 consumidores y que se extendió, en algunos casos, hasta por 83 horas. Su origen fue un evento climático inesperado en esa época del año, pero debidamente previsto”, dice la instancia en su fallo.

En sus argumentos contra la postura de Enel, la Corte de Apelaciones de Santiago también comentó que “la alegación relativa a que las interrupciones formarían parte del funcionamiento normal del sistema eléctrico no resulta ser suficiente para eximir de responsabilidad a las demandadas, toda vez que dicho argumento no permite justificar la magnitud y extensión de los cortes verificados”.

“Exceden con creces los márgenes razonables de tolerancia exigibles en la prestación del servicio”, resaltó en el caso de la apelación de la decisión del 4 Juzgado Civil de Santiago, fallo de primera instancia con fecha del 29 de agosto de 2024.

De acuerdo al fallo de primera instancia, 28 comunas de la Región Metropolitana reportaron un promedio de suspensión de suministro de 4 horas o más, siendo las más afectadas las de Conchalí, San Ramón, Lo Espejo, Renca y La Granja. “Las comunas afectadas por más tiempo son coincidentemente las más vulnerables, haciendo más grave el incidente”, dice dicho documento.

No obstante, la decisión de la Corte de Santiago todavía se puede apelar, dando una revisión de lo resuelto y una posible modificación de la decisión final de la justicia respecto al caso.