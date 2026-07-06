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    Inmobiliaria de la familia Chicharro tramita proyecto en Papudo por US$44 millones

    La inmobiliaria Ecasa, que ingresó la iniciativa a trámite ambiental en el SEIA, adquirió el terreno al Consorcio Punta Puyai, la que buscaba emplazar un complejo de 600 departamentos. La iniciativa actual redujo las unidades casi a la mitad, en cuatro edificios de diez pisos cada uno.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    La inmobiliaria Ecasa, ligada a la familia Chicharro, ingresó al Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental (SEIA) un nuevo proyecto que busca desarrollar en la comuna de Papudo, en la Región de Valaparaíso. El denominado Proyecto Inmobiliario Olas de Puyai será principalmente residencial y considera una inversión de US$44 millones.

    La inversión consiste en un proyecto inmobiliario que se ubicará en la comuna de Papudo, provincia de Petorca, región de Valparaíso. El proyecto contempla la construcción 330 unidades habitacionales del tipo departamento y cuatro locales comerciales, junto con sus respectivas obras de urbanización, vialidad interna, espacios de equipamiento y áreas verdes, entre otros. Lo anterior, en una superficie aproximada de 3,79 hectáreas, resume el documento entregado por la inmobiliaria al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

    La iniciativa que es representada por la gerente general de la inmobiliaria, Antonia Chicharro, contempla la construcción de cuatro edificios de diez pisos de altura cada uno, en la avenida Paseo Punta Puyai.

    El proyecto se encuentra a poco más de 100 metros del Humedal Quebrada Cruz de Piedra y del Humedal Estero Agua Salada. “Es preciso señalar que el proyecto no contempla ninguna parte, obra, o acción en lugares de protección oficial”, sostuvo la compañía en la presentación de la iniciativa.

    Anteriormente, el Consorcio Punta Puyai había presentado un proyecto de US$68 millones en este terreno, denominado “Olas y Pinares de Puyai”, que consideraba la construcción de 15 edificios de 6 pisos y 600 departamentos. Esto, en una superficie de 4,4 hectáreas, y con una distancia de menos de 50 metros del humedal urbano. En 2024 fue presentado a la autoridad ambiental.

    Sin embargo, entre los documentos que presentó Ecasa al Seia, hay una declaración de compraventa, en la que constata que está en proceso de adquirir la propiedad al Consorcio Punta Puyai. Con esto, el proyecto se modificó e inició nuevamente su ruta de aprobación en la autoridad ambiental.

    La inmobiliaria estima iniciar su construcción durante el primer semestre del 2027 y finalizarla hacia el segundo semestre del 2030.

    Más sobre:Mercado inmobiliarioConstrucciónPapudoInversiónFamilia Chicharro

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