Canal 13 busca anular registro de “Socios de la Parrilla” obtenido por director de PF Alimentos

Canal 13 busca anular el registro de la marca “Socios de la Parrilla” concedido a Sergio Hernán Barrientos Cruz, identificado en los expedientes como director y Gerente Comercial Corporativo de PF Alimentos al momento de las solicitudes marcarias. La disputa, iniciada en 2023, acaba de entrar en una etapa clave luego de que el estudio Silva, actual representante de la estación televisiva en materias de propiedad intelectual, presentara una serie de pruebas destinadas a acreditar la notoriedad de la marca, el riesgo de confusión para los consumidores y una eventual infracción a los principios de competencia leal.

La acción busca dejar sin efecto el registro de la marca “Socios de la Parrilla” en clase 43, correspondiente a servicios gastronómicos como restaurantes, bares, cafeterías y preparación de alimentos y bebidas, obtenido por Barrientos en diciembre de 2022.

Canal 13 sostiene que dicho registro vulnera diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, argumentando que la marca impugnada es idéntica a la denominación previamente registrada por la estación para distinguir servicios de entretenimiento y producción televisiva. Según la señal, ambas coberturas presentan una conexión evidente, particularmente considerando que el programa Socios de la Parrilla, conducido por Francisco Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, gira precisamente en torno a la gastronomía, la conversación y el entretenimiento.

La estación también destaca que la coexistencia de ambas marcas podría inducir a error a los consumidores respecto del origen empresarial de los servicios y afectar los derechos previamente adquiridos sobre una marca que, a su juicio, ha alcanzado notoriedad en el mercado nacional.

El conflicto tiene como antecedente una controversia paralela ya resuelta. En diciembre de 2025, el Tribunal de Propiedad Industrial rechazó otra solicitud de marca “Socios de la Parrilla” presentada por el mismo titular en clase 35, concluyendo que existía riesgo de confusión con Canal 13 y señalando que el solicitante conocía la existencia de la marca debido a su desempeño en un alto cargo dentro de PF Alimentos, empresa auspiciadora del programa.

En esa sentencia, el tribunal determinó que los consumidores identifican la expresión “Socios de la Parrilla” con Canal 13 y su programa televisivo, y concluyó además que la solicitud infringía principios de competencia leal y ética mercantil contemplados en la legislación marcaria chilena.

Si bien dicho fallo se refiere a una solicitud distinta y ya se encuentra firme, Canal 13 lo incorporó como uno de los antecedentes relevantes dentro del actual proceso de nulidad.

Uno de los aspectos más llamativos del caso es la posición que ocupaba Barrientos al momento de presentar las solicitudes marcarias.

Según los antecedentes acompañados por la estación televisiva, el solicitante se desempeñaba como Gerente Comercial Corporativo de PF Alimentos, empresa cuya marca Receta del Abuelo ha sido uno de los auspiciadores más visibles de Socios de la Parrilla desde el inicio del programa.

Precisamente por ello, la estación sostiene que Barrientos tenía pleno conocimiento de la existencia, desarrollo y posicionamiento comercial de la marca cuando presentó las solicitudes ante INAPI, cuestión que forma parte de los argumentos que hoy sustentan la demanda de nulidad.

Proceso

La causa permanece actualmente en tramitación ante INAPI y se encuentra en fase probatoria.

Con la presentación de nuevos antecedentes por parte de SILVA, Canal 13 busca acreditar la notoriedad alcanzada por la marca, la relación existente entre los servicios distinguidos por ambas coberturas y las circunstancias que, según afirma, justificarían la anulación del registro actualmente vigente.

La resolución del caso podría transformarse en un nuevo precedente sobre los límites que enfrenta el registro de signos idénticos cuando existen antecedentes de conocimiento previo y vínculos comerciales con la marca originalmente posicionada en el mercado.

Negativa

El director de PF Alimentos Sergio Barrientos cuenta con la asesoría legal de Beuchat, Barros & Pfenniger y en particular del abogado Rodrigo Puchi.

A través de un escrito que cuenta con nueve páginas Barrientos se opuso a la demanda de Canal 13. En el documento explicó que que la cobertura del registro impugnado no colisiona con la marca de la demandante. Mientras que la parte demandante invoca derechos prioritarios en la Clase 41 asociados a un programa de televisión (servicios de entretenimiento), la marca defendida ampara servicios específicos de restorán, cafetería y preparación de alimentos.

Según el mismo documento, la marca al tener una esencia, naturaleza y destinatarios diametralmente distintos. También destacó que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin riesgo de inducir a error, confusión o engaño en el público consumidor.

Para reforzar su postura, la defensa expuso un conjunto de registros vigentes que demuestran que la inclusión de términos como “parrillero” o “parrilla” constituye un elemento circunstancial y coloquial en el ámbito marcario, el cual no atenta contra signos de otras clases.

En el escrito la defensa también citó fallos previos del Tribunal de Propiedad Industrial que han permitido coexistencias similares (como las marcas Porta, Nomads o Copiloto), y detalló que en la realidad marcaria chilena es perfectamente habitual que marcas idénticas a programas de televisión masivos coexistan con registros en la Clase 43, mencionando los ejemplos reales de los programas Mucho Gusto, MasterChef, Contigo en la Mañana y Pasapalabra.