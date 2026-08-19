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    Importante alza de la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Ya se encuentra disponible un nuevo informe semanal de la Empresa Nacional del Petróleo con las variaciones que aplican desde este jueves.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Importante alza de la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días. Foto referencial de archivo MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE

    Esta semana cuenta con una variación en el valor de los combustibles, donde se presenta una nueva alza en la gasolina y un importante aumento para el diésel.

    Los datos son comunicados desde Enap, a través de su informe semanal de precios, que da cuenta de los costos a considerar para los próximos días.

    Precio de la bencina desde el jueves

    Los precios de los combustibles presentan las siguientes variaciones a partir de este jueves 20 de agosto:

    • Gasolina de 93 octanos sube $34,8 por litro
    • Gasolina de 97 octanos sube $34,8 por litro
    • Kerosene tiene variación de $0
    • Diésel sube $97,4 por litro
    • GLP de uso vehicular baja $16,8 por litro

    Cabe recordar que Enap aclara que su publicación “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, por lo que los totales a pagar por el consumidor final están a cargo de las compañías distribuidoras que los determinan de forma autónoma.

    Enap publica informe de precios tras histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina? Foto referencial MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE
    Más sobre:CombustibleBencinaBencinasCombustiblesEnapInforme de preciosInforme semanal de preciosGasolinaGasolina 93Gasolina 97PetróleoDiéselGLPKeroseneParafinaPrecioAlzaBajaSube la bencinaBaja la bencina

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