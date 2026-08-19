Importante alza de la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días. Foto referencial de archivo

Esta semana cuenta con una variación en el valor de los combustibles, donde se presenta una nueva alza en la gasolina y un importante aumento para el diésel.

Los datos son comunicados desde Enap, a través de su informe semanal de precios, que da cuenta de los costos a considerar para los próximos días.

Precio de la bencina desde el jueves

Los precios de los combustibles presentan las siguientes variaciones a partir de este jueves 20 de agosto:

Gasolina de 93 octanos sube $34,8 por litro

Gasolina de 97 octanos sube $34,8 por litro

Kerosene tiene variación de $0

Diésel sube $97,4 por litro

GLP de uso vehicular baja $16,8 por litro

Cabe recordar que Enap aclara que su publicación “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, por lo que los totales a pagar por el consumidor final están a cargo de las compañías distribuidoras que los determinan de forma autónoma.