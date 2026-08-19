Francia cifra en 1.243 el exceso de mortalidad durante segunda ola de calor

La segunda ola de calor del verano en Francia, que se prolongó entre el 3 al 22 de julio, se tradujo en un exceso de mortalidad de 1.243 personas, según las estimaciones presentadas este miércoles por la agencia oficial de salud gala.

De acuerdo a EFE, la Santé Publique France explicó que las tres cuartas partes de esos fallecidos eran personas de 75 años o más, aunque el incremento de la mortalidad se hizo notar en todos los grupos de edad a partir de los 45 años.

Esas proyecciones se añaden a los 5.764 fallecidos adicionales en la que fue la primera ola de calor del 17 al 30 de junio y a los 300 muertos atribuidos durante el primer episodio de altas temperaturas -que no se ajustó a las reglas meteorológicas de una ola de calor-, por lo que el balance provisional de exceso de muertes subió a unos 7.300 muertos.

El director de la división de sanidad medioambiental y trabajo de Santé Publique France, Sébastien Denys, indicó que la segunda ola de calor había sido más larga, pero menos intensa que la primera, en junio.

Del total de los fallecimientos, un 51,1 % se registró en hospitales, un 25,9 % en domicilios particulares y un 18,5 % en residencias de ancianos .

En cuanto al número total de muertos imputables al calor -el exceso de mortalidad ahora cifrado no es directamente atribuible a las temperaturas o no sólo a ellas- no se conocerá hasta septiembre u octubre, como consignó EFE.

Europa occidental vivió el inicio de verano más cálido jamás registrado, con un período de junio-julio a un nivel récord, con olas de calor, sequía generalizada e incendios, alimentados por el cambio climático, de acuerdo a AFP.

En Francia, por ejemplo, se han registrado 52 días de ola de calor desde mediados de junio. La que está actualmente en curso, que comenzó a fines de julio, es la segunda de más duración, sólo por detrás de los 23 días registrados en julio de 1983.

Los 1.243 muertos adicionales registrados entre el 3 y el 22 de julio son “por todo tipo de causas”, y aún no se pueden atribuir con total seguridad al calor extremo, pero muestran todos los indicios de tener alguna relación.