Teatro del Puente estrena “La noche de las espaldas” de Larissa Contreras y Marcelo Leonart

Entre el 29 de agosto y el 13 de septiembre —con funciones de jueves a domingo— se presenta en el Teatro del Puente el debut teatral de Larissa Contreras, guionista de emblemáticas series (“El reemplazante”, “Los archivos del cardenal”) y de recordadas telenovelas como “Amores de mercado”, “Romané”, “La fiera”, “Pampa ilusión”, “El laberinto de Alicia” y “Pobre novio”, entre otras.

Bajo el título de La noche de las espaldas, y con dirección de Marcelo Leonart (“Noche Mapuche”, “La casa de los monstruos”), la obra nos presenta el conmovedor encuentro entre una abogada de la Defensoría Penal Pública y un joven criminal reincidente al que ha defendido desde sus cortos nueve años.

Dos vidas en los márgenes de la justicia que se enfrentan en una sola noche en un encuentro tan inesperado como inquietante. Lo que comienza como una invasión doméstica pronto se transforma en un intenso duelo verbal que obliga a ambos a enfrentar sus respectivas creencias y asumir —brutalmente— aquello que inevitablemente los une: una profunda soledad.

El proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Coordenadas

Teatro del Puente. Parque Forestal sin número, entre puentes Pio Nono y Purísima.

Entradas a la venta en Ticketplus (Sólo venta digital).

Valores:

Entrada general: $7.000

Estudiantes y tercera edad: $4.000

Duración: 75 minutos. Recomendada para mayores de 12 años.