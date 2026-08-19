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    Claudio Chamorro dejará la gerencia general de Red Megacentro luego de cuatro años en el cargo

    Chamorro había asumido en junio de 2022 en el proceso de reestructuración de la firma.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Red Megacentro anunció que Claudio Chamorro dejará de ser gerente general de la empresa a final de este año. Según explicó la firma, la decisión se tomó de mutuo acuerdo entre el directorio y Chamorro.

    De acuerdo a lo que se informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Chamorró dejará de ser gerente general el 31 de diciembre próximo. Ante este contexto, el ejecutivo saldrá de la firma dedicada al bodegaje industrial luego de cuatro años de su llegada al cargo.

    “El directorio agradeció a don Claudio Chamorro su dedicación y compromiso, bajo cuyo liderazgo Megacentro ejecutó un plan estratégico centrado en fortalecer el core de su negocio – la renta inmobiliaria industrial – y ordenar las finanzas de la sociedad, disminuyendo significativamente los niveles de endeudamiento”, dijo la firma ante el regulador.

    En dicho periodo se vendieron activos y se bajaron los niveles de deuda de la firma. El último reporte anual fue que el indicador de deuda fue de 12,2 veces a finales de 2024 a 10,4 veces EBITDA al cierre de 2025.

    “Hemos concluido con éxito un proceso de transición que nos permite hoy presentarnos ante el mercado como una compañía íntegramente enfocada en su negocio principal: la renta inmobiliaria industrial”, dijo Chamorro en su carta a los accionistas en la memoria de la empresa en 2025.

    En la carta, Chamorro también comentaba que “hemos finalizado un periodo de ajustes que no solo ordena la operación, sino que redefine las bases sobre las cuales construiremos nuestra próxima etapa. Con una estructura más simple, un balance fortalecido y un modelo validado por el mercado, miramos hacia 2026 con la convicción de que estamos preparados para crecer con foco y sostenibilidad”.

    Por su lado, en el hecho esencial a la CMF, firmado por el presidente del directorio y el exministro durante los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, también se comenta sobre el futuro de la empresa con presencia en Chile, Perú y Estados Unidos tras el trabajo de Chamorro.

    “Sumado al trabajo de sus equipos, permitirá a Megacentro transitar hacia un nuevo ciclo de crecimiento para continuar liderando el mercado de la renta inmobiliaria industrial así como entregar un servicio moderno, flexible y de calidad a sus clientes”, expresó la firma.

    Sobre el reemplazante de Chamorro en la firma donde el grupo Angelini tiene participación, la empresa, que a la fecha no tiene controlador, todavía no tiene un nombre. “Una vez que la sociedad nombre al nuevo gerente general, esto le será informado”, explicó.

    Antes de arribar a Red Megacentro, Chamorro se desempeñó por 11 años como CFO (Chief Financial Officer o director financiero) de Parque Arauco, según detalla en su Linkedin.

    Más sobre:EjecutivosClaudio ChamorroRed Megacentro

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