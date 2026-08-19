Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal

Este sábado 22 de agosto se realizará “Chile Cocina por Chile”, una iniciativa impulsada por TECHO-Chile y PlaceresChile que busca unir a la gastronomía nacional en una gran jornada de solidaridad.

La invitación es simple: salir de casa, elegir un establecimiento adherido, disfrutar de su propuesta solidaria y convertir ese consumo en una contribución concreta.

Durante todo el sábado, cada local participante tendrá su propia forma de sumarse. Algunos ofrecerán un plato especialmente elegido para la campaña; otros incorporarán productos, bebidas o postres; y algunos destinarán parte o la totalidad de su carta a la iniciativa. Así, el panorama cambia según dónde estés y qué tengas ganas de comer.

Un país entero servido a la mesa

La campaña reúne propuestas gastronómicas muy distintas, desde cocina chilena y pescados hasta sushi, hamburguesas, pizza, tacos, café, helados y coctelería. Y aunque Santiago concentra buena parte de las alternativas, la solidaridad también se cocina en regiones.

Hay establecimientos participantes en Constitución, Pichilemu, Valdivia, Valparaíso, San Pedro de Atacama, Ovalle, San Pedro de la Paz y Concepción, entre otras localidades que forman parte de esta convocatoria nacional.

En Santiago, la ruta gastronómica comienza en distintos barrios y comunas.

Entre las alternativas ya confirmadas está Barra de Pickles, que tendrá tres propuestas para la jornada: el Sanguche x Chile, con marraqueta, jamón de lomo ahumado, chucrut y mayo casera; un Mix fritos por Chile, con verduras y pickles en tempura acompañados de salsa sweet chilli; y un Disaronno Fizz, preparado con Disaronno, jugo de limón y agua tónica.

Los amantes de la cocina japonesa también tendrán múltiples opciones. ARIGATO participará con su Nigiri Love, SNK17 con un Maki Creativo, NAOKI con variedades de sake y Naoki GO con nigiris de distintas variedades.

Para quienes quieran explorar sabores del mar, las opciones son numerosas. Bruma ofrecerá un Acevichado Crunchy, mientras La Tasca de Altamar propone un verdadero recorrido por el camarón: camarón nacional con mayo, ceviche de camarón, panqueques de camarón, camarón pil-pil y camarón thai.

También estarán Pulpería Santa Elvira, con su Estofado de congrio, y Chipe Libre, con ceviche de pesca del día.

Además, en Las Condes, Ambrosia Bistro se suma a la jornada con su propuesta “Cesar Ambrosia”, una nueva alternativa para quienes quieran ser parte de este recorrido gastronómico solidario.

Cocina chilena para celebrar y ayudar

La jornada también será una oportunidad para reencontrarse con sabores profundamente chilenos.

Pristino Restaurante participará con “El plato de Chile”, mientras La Flaca, Cocinería Chilena ofrecerá dos clásicos: charquicán con huevo frito y porotos con riendas.

En Ñuñoa, Restaurante Don Peyo se suma con otro clásico de la cocina chilena: Porotos con Riendas, llevando a la mesa una preparación que también habla de memoria y tradición.

En Gino Lautaro, el plato solidario serán las Pantrucas de la Nonna Renata, y Bocanáriz se suma con sus croquetas de prieta.

Para quienes buscan sabores de fuego, Diablo Vino y Fuego tendrá un Fierrito de Anticucho, mientras Fiero ofrecerá Orzobuco.

Y en Valdivia, la invitación estará en Das Haus 1959, que participará con sus hamburguesas completa, italiana, luco o especial.

En Constitución, Los Olivos se suma con una propuesta de postre, mientras que en Valparaíso, María María ofrecerá brócoli a la parrilla y café del día, y La Caperucita y el Lobo, choritos salteados.

Y en Ovalle, Fuente Toscana también será parte de esta jornada, con su propuesta de Pesto Ovallino, sumando un nuevo sabor regional a esta mesa solidaria.

Pizza, hamburguesas, pan y tacos para el sábado

Si el panorama pide algo más informal, también hay mucho para elegir. Tonny Pizzeria tendrá Pizza Margarita, mientras La Fabbrica ofrecerá su Pizza Caprese y Toni Lautaro, su PICZA Prieta Tinta.

En Providencia, NEKO-SAN se suma con un Sando de Huevo, mientras La Popular Pizza y Pan SpA participará con su Pan Básico, incorporando nuevas alternativas para quienes quieran hacer una pausa, comer algo rico y ser parte de la jornada solidaria.

En La Reina, China Village participará con Ravioles Chinos, mientras que en San Pedro de la Paz, Taller Macera se suma con un Sándwich Pastrami Pesto, ampliando la ruta gastronómica solidaria hacia el sur.

Los fanáticos de las hamburguesas podrán elegir entre la propuesta de Beasty Butchers, con su Royale with Cheese, Das Haus 1959, con sus distintas versiones, y Uncle Fletch, con su Original 1st Cheese Burger.

Y desde Concepción, Carnaval Burger y Mercado se suma con su El Paso Texas Burger, llevando la jornada solidaria también hasta el sur del país.

Y para quienes prefieren sabores mexicanos, Sánchez Tacos se suma con una Quesa Birria.

También se suma Gastro Atelier, desde su centro de eventos en Vitacura, ampliando la participación de la gastronomía en esta jornada nacional.

También hay café, postre y algo para brindar

El panorama no termina en el almuerzo. En Felix Café estará disponible el Espresso Solidario, mientras Adobe al Paso, en San Pedro de Atacama, ofrecerá distintas variedades de café.

Para los amantes de los helados, Heladería del Adobe, también en San Pedro de Atacama, tendrá helados dobles de distintas variedades.

Y si el plan es terminar la jornada con algo dulce, estarán Wonderlust, con su Humedal de Ranitas de Chocolate; Gran Café Debaines, con Tarta Merengue Frambuesa; y Los Olivos, en Constitución, con su propuesta de postre.

En Vitacura, Carnal se suma también a la jornada con un Crumble de manzana, una alternativa dulce para continuar este recorrido por las propuestas solidarias.

También habrá alternativas para brindar. Restaurant Adobe, en San Pedro de Atacama, ofrecerá distintas variedades de Pisco Sour, mientras Siam Thai participará con una propuesta especial Siam x TECHO, que incluye tabla, dos cócteles y un postre.

Pichilemu también tiene panorama

Para quienes estén pensando en escapar de Santiago durante el fin de semana, Pichilemu también se suma a la jornada.

MAREAL llevará la iniciativa a toda su propuesta gastronómica: durante el sábado, toda su carta será parte de la acción solidaria. Una razón más para que el panorama de este fin de semana tenga destino y propósito.

Salir a comer también es apoyar a la gastronomía

La campaña tiene un doble propósito. Por una parte, recaudar fondos para apoyar a familias afectadas por emergencias. Por otra, volver a movilizar a la gastronomía, invitando a las personas a salir, recorrer sus barrios y consumir en restaurantes y emprendimientos.

“El sector gastronómico tiene un espíritu solidario enorme”, señala Carola Silva, fundadora de PlaceresChile. La invitación, explica, es a que “desde la cafetería de barrio hasta el restaurante más grande” puedan participar y que las personas vuelvan a salir a comer con sentido.

Los recursos recaudados serán entregados a TECHO-Chile, que los administrará para apoyar el trabajo en terreno junto a comunidades afectadas. Esto incluye el despliegue de equipos técnicos y voluntarios, evaluación de necesidades, entrega de kits de habitabilidad e insumos de protección, reparaciones y soluciones de vivienda de emergencia.

“Cuando la emergencia golpea a las familias más vulnerables, la respuesta debe ser de todo el país”, plantea Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de TECHO-Chile.

La invitación de “Chile Cocina por Chile” es a salir de casa, visitar los establecimientos adheridos, disfrutar sus alternativas solidarias y convertir una experiencia cotidiana en ayuda concreta.