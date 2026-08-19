SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal

    Este 22 de agosto, salir de casa tendrá un sabor especial. Restaurantes, cafeterías, bares, hoteles, heladerías y emprendimientos gastronómicos se suman a una jornada solidaria que invita a disfrutar durante todo el día de preparaciones especiales, productos y cartas seleccionadas, transformando cada consumo en ayuda para familias afectadas por emergencias.

    Por 
    Equipo Paula

    Este sábado 22 de agosto se realizará “Chile Cocina por Chile”, una iniciativa impulsada por TECHO-Chile y PlaceresChile que busca unir a la gastronomía nacional en una gran jornada de solidaridad.

    La invitación es simple: salir de casa, elegir un establecimiento adherido, disfrutar de su propuesta solidaria y convertir ese consumo en una contribución concreta.

    Durante todo el sábado, cada local participante tendrá su propia forma de sumarse. Algunos ofrecerán un plato especialmente elegido para la campaña; otros incorporarán productos, bebidas o postres; y algunos destinarán parte o la totalidad de su carta a la iniciativa. Así, el panorama cambia según dónde estés y qué tengas ganas de comer.

    Un país entero servido a la mesa

    La campaña reúne propuestas gastronómicas muy distintas, desde cocina chilena y pescados hasta sushi, hamburguesas, pizza, tacos, café, helados y coctelería. Y aunque Santiago concentra buena parte de las alternativas, la solidaridad también se cocina en regiones.

    Hay establecimientos participantes en Constitución, Pichilemu, Valdivia, Valparaíso, San Pedro de Atacama, Ovalle, San Pedro de la Paz y Concepción, entre otras localidades que forman parte de esta convocatoria nacional.

    En Santiago, la ruta gastronómica comienza en distintos barrios y comunas.

    Entre las alternativas ya confirmadas está Barra de Pickles, que tendrá tres propuestas para la jornada: el Sanguche x Chile, con marraqueta, jamón de lomo ahumado, chucrut y mayo casera; un Mix fritos por Chile, con verduras y pickles en tempura acompañados de salsa sweet chilli; y un Disaronno Fizz, preparado con Disaronno, jugo de limón y agua tónica.

    Los amantes de la cocina japonesa también tendrán múltiples opciones. ARIGATO participará con su Nigiri Love, SNK17 con un Maki Creativo, NAOKI con variedades de sake y Naoki GO con nigiris de distintas variedades.

    Para quienes quieran explorar sabores del mar, las opciones son numerosas. Bruma ofrecerá un Acevichado Crunchy, mientras La Tasca de Altamar propone un verdadero recorrido por el camarón: camarón nacional con mayo, ceviche de camarón, panqueques de camarón, camarón pil-pil y camarón thai.

    También estarán Pulpería Santa Elvira, con su Estofado de congrio, y Chipe Libre, con ceviche de pesca del día.

    Además, en Las Condes, Ambrosia Bistro se suma a la jornada con su propuesta “Cesar Ambrosia”, una nueva alternativa para quienes quieran ser parte de este recorrido gastronómico solidario.

    Cocina chilena para celebrar y ayudar

    La jornada también será una oportunidad para reencontrarse con sabores profundamente chilenos.

    Pristino Restaurante participará con “El plato de Chile”, mientras La Flaca, Cocinería Chilena ofrecerá dos clásicos: charquicán con huevo frito y porotos con riendas.

    En Ñuñoa, Restaurante Don Peyo se suma con otro clásico de la cocina chilena: Porotos con Riendas, llevando a la mesa una preparación que también habla de memoria y tradición.

    En Gino Lautaro, el plato solidario serán las Pantrucas de la Nonna Renata, y Bocanáriz se suma con sus croquetas de prieta.

    Para quienes buscan sabores de fuego, Diablo Vino y Fuego tendrá un Fierrito de Anticucho, mientras Fiero ofrecerá Orzobuco.

    Y en Valdivia, la invitación estará en Das Haus 1959, que participará con sus hamburguesas completa, italiana, luco o especial.

    En Constitución, Los Olivos se suma con una propuesta de postre, mientras que en Valparaíso, María María ofrecerá brócoli a la parrilla y café del día, y La Caperucita y el Lobo, choritos salteados.

    Y en Ovalle, Fuente Toscana también será parte de esta jornada, con su propuesta de Pesto Ovallino, sumando un nuevo sabor regional a esta mesa solidaria.

    Pizza, hamburguesas, pan y tacos para el sábado

    Si el panorama pide algo más informal, también hay mucho para elegir. Tonny Pizzeria tendrá Pizza Margarita, mientras La Fabbrica ofrecerá su Pizza Caprese y Toni Lautaro, su PICZA Prieta Tinta.

    En Providencia, NEKO-SAN se suma con un Sando de Huevo, mientras La Popular Pizza y Pan SpA participará con su Pan Básico, incorporando nuevas alternativas para quienes quieran hacer una pausa, comer algo rico y ser parte de la jornada solidaria.

    En La Reina, China Village participará con Ravioles Chinos, mientras que en San Pedro de la Paz, Taller Macera se suma con un Sándwich Pastrami Pesto, ampliando la ruta gastronómica solidaria hacia el sur.

    Los fanáticos de las hamburguesas podrán elegir entre la propuesta de Beasty Butchers, con su Royale with Cheese, Das Haus 1959, con sus distintas versiones, y Uncle Fletch, con su Original 1st Cheese Burger.

    Y desde Concepción, Carnaval Burger y Mercado se suma con su El Paso Texas Burger, llevando la jornada solidaria también hasta el sur del país.

    Y para quienes prefieren sabores mexicanos, Sánchez Tacos se suma con una Quesa Birria.

    También se suma Gastro Atelier, desde su centro de eventos en Vitacura, ampliando la participación de la gastronomía en esta jornada nacional.

    También hay café, postre y algo para brindar

    El panorama no termina en el almuerzo. En Felix Café estará disponible el Espresso Solidario, mientras Adobe al Paso, en San Pedro de Atacama, ofrecerá distintas variedades de café.

    Para los amantes de los helados, Heladería del Adobe, también en San Pedro de Atacama, tendrá helados dobles de distintas variedades.

    Y si el plan es terminar la jornada con algo dulce, estarán Wonderlust, con su Humedal de Ranitas de Chocolate; Gran Café Debaines, con Tarta Merengue Frambuesa; y Los Olivos, en Constitución, con su propuesta de postre.

    En Vitacura, Carnal se suma también a la jornada con un Crumble de manzana, una alternativa dulce para continuar este recorrido por las propuestas solidarias.

    También habrá alternativas para brindar. Restaurant Adobe, en San Pedro de Atacama, ofrecerá distintas variedades de Pisco Sour, mientras Siam Thai participará con una propuesta especial Siam x TECHO, que incluye tabla, dos cócteles y un postre.

    Pichilemu también tiene panorama

    Para quienes estén pensando en escapar de Santiago durante el fin de semana, Pichilemu también se suma a la jornada.

    MAREAL llevará la iniciativa a toda su propuesta gastronómica: durante el sábado, toda su carta será parte de la acción solidaria. Una razón más para que el panorama de este fin de semana tenga destino y propósito.

    Salir a comer también es apoyar a la gastronomía

    La campaña tiene un doble propósito. Por una parte, recaudar fondos para apoyar a familias afectadas por emergencias. Por otra, volver a movilizar a la gastronomía, invitando a las personas a salir, recorrer sus barrios y consumir en restaurantes y emprendimientos.

    “El sector gastronómico tiene un espíritu solidario enorme”, señala Carola Silva, fundadora de PlaceresChile. La invitación, explica, es a que “desde la cafetería de barrio hasta el restaurante más grande” puedan participar y que las personas vuelvan a salir a comer con sentido.

    Los recursos recaudados serán entregados a TECHO-Chile, que los administrará para apoyar el trabajo en terreno junto a comunidades afectadas. Esto incluye el despliegue de equipos técnicos y voluntarios, evaluación de necesidades, entrega de kits de habitabilidad e insumos de protección, reparaciones y soluciones de vivienda de emergencia.

    “Cuando la emergencia golpea a las familias más vulnerables, la respuesta debe ser de todo el país”, plantea Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de TECHO-Chile.

    La invitación de “Chile Cocina por Chile” es a salir de casa, visitar los establecimientos adheridos, disfrutar sus alternativas solidarias y convertir una experiencia cotidiana en ayuda concreta.

    Más sobre:PanoramasChile cocina por ChilerestaurantesTECHO ChileSantiagoPichilemuSan Pedro de ATacamaValdiviaConcepción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encarcelan a dos sujetos acusados de haber quemado a otro hombre en el sector costero de Iquique

    Suprema confirma absolución de exejecutivos de la salmonera Nova Austral acusados por contaminación de aguas en Porvenir

    Precio de las bencinas y el diésel volverá a registrar fuerte alza este jueves

    Aseguran que el príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido tras seis años en EE.UU.

    Carrera por la ONU: Bachelet potencia su mensaje a días de nuevo “straw poll” del Consejo de Seguridad

    Sistema frontal: Kast apunta a reforzar obras de mitigación en Tocopilla y se alista para visitar Iquique

    Lo más leído

    1.
    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive

    2.
    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez

    3.
    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    4.
    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    5.
    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    6.
    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Importante alza de la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Importante alza de la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Platense en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Platense en TV y streaming

    Encarcelan a dos sujetos acusados de haber quemado a otro hombre en el sector costero de Iquique
    Chile

    Encarcelan a dos sujetos acusados de haber quemado a otro hombre en el sector costero de Iquique

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Importante alza de la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Precio de las bencinas y el diésel volverá a registrar fuerte alza este jueves
    Negocios

    Precio de las bencinas y el diésel volverá a registrar fuerte alza este jueves

    Claudio Chamorro dejará la gerencia general de Red Megacentro luego de cuatro años en el cargo

    Minutas de la Fed confirman inclinación a futura alza en las tasas de interés

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales
    Tendencias

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Definitivo: no habrá hinchas de Colo Colo en el Superclásico ante la U en el Estadio Nacional
    El Deportivo

    Definitivo: no habrá hinchas de Colo Colo en el Superclásico ante la U en el Estadio Nacional

    En vivo: Coquimbo enfrenta a Platense por el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores

    Liquidador de Sartor se reúne con la prorrectora de la Universidad de Chile tras la prisión preventiva de Michael Clark

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC
    Tecnología

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón
    Cultura y entretención

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    El youtuber y estrella de internet Fede Vigevani anota un hito en Chile: se presentará en el Claro Arena

    Teatro del Puente estrena “La noche de las espaldas” de Larissa Contreras y Marcelo Leonart

    Aseguran que el príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido tras seis años en EE.UU.
    Mundo

    Aseguran que el príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido tras seis años en EE.UU.

    Cinco estadounidenses y el jefe de inteligencia de Ecuador mueren en un accidente de helicóptero en Kenia

    ¿Ruptura de aliados?: Por qué Trump convierte a Corea del Sur en otra pieza de su personal diplomacia exterior

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal
    Paula

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive