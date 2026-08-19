La agenda de Boric en Uruguay: Congreso Panamericano y encuentros con líderes progresistas

El expresidente Gabriel Boric viajará este jueves a Montevideo, Uruguay, donde desplegará una agenda de actividades durante su participación en la tercera edición del Congreso Panamericano, encuentro internacional que reúne a dirigentes y referentes progresistas del continente.

La estadía del exmandatario se extenderá entre el jueves 20 y el domingo 23 de agosto, luego de que la Cámara de Diputados autorizara a comienzos de mes su salida del país.

La primera actividad de Boric está programada para las 18.00 horas del jueves, cuando encabezará el lanzamiento de la revista latinoamericana Nueva Sociedad.

En la instancia estará acompañado por Pablo Stefanoni, jefe de redacción de la publicación, y Constanza Moreira, senadora uruguaya del Frente Amplio. Los tres participarán en una reflexión sobre el futuro de las fuerzas progresistas en el mundo.

Apertura del Congreso Panamericano

La agenda continuará el viernes 21, cuando Boric asistirá a la apertura oficial del Congreso Panamericano en el Palacio Legislativo de Uruguay.

La ceremonia será encabezada por el Presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y reunirá a legisladores, ministros y líderes políticos de 15 países de América, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, México, Perú y Chile.

Entre los participantes chilenos también estarán tres exministros de la administración de Boric: la extitular de la Segegob, Camila Vallejo; la excandidata presidencial y exministra del Trabajo, Jeannette Jara; y el exministro de Desarrollo Social y Segpres, Giorgio Jackson.

Ese mismo viernes, el expresidente chileno participará de un encuentro público en el Teatro Solís, que comenzará a las 15.00 horas y contará con oradores, invitados especiales y delegados del foro.

El Congreso Panamericano llega este año a su tercera edición, tras encuentros realizados en Bogotá y Ciudad de México. La cita de Montevideo contará además con otros dirigentes políticos de la región.

El viaje corresponde a la primera de las dos salidas al extranjero que Boric solicitó al Congreso para agosto. Entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre tiene previsto trasladarse a Berlín, Alemania, para participar en el Berliner Festspiele.