Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

Después de semanas muy lluviosas en Chile, el escenario en el tiempo cambiará abruptamente: en la zona central, las precipitaciones ya cedieron, y el mismo panorama se instalaría prontamente en todo el país, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Esto, por la presencia de una gran alta presión , pero con aire frío .

Los meteorólogos han avisado que al menos desde el próximo viernes 21, gran parte de Chile tendrá una pausa de las lluvias . Está pronosticado que reinará la estabilidad, los días semi despejados e incluso habrá un inusual calor —al menos en la Región Metropolitana—.

Pero, ¿qué es una alta presión? ¿Cuáles serán sus efectos en el país?

Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

Qué es una alta presión, que dejará tiempo estable en Chile

Este fenómeno meteorológico consiste en una zona donde el aire desciende desde niveles altos de la atmósfera a la superficie. Entre sus efectos más comunes, está el tiempo más estable, cielos despejados y poca lluvia.

En esta ocasión, las altas presiones serán extensas, por lo que se espera que influyan en una zona bastante amplia del país . Además, estarán acompañadas de una masa de aire frío.

Es por esto que según especialistas, como el periodista experto en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, pronostican que “casi todo Chile tendría una tregua” de precipitaciones desde el viernes 21 hasta el domingo 23.

Entre los efectos que se esperan en el país, están:

La ausencia de lluvia.

Altas temperaturas máximas (especialmente en la zona central).

Heladas matinales en la zona central y centro-sur.

Sepúlveda precisó que, pese a las altas presiones, habrían algunos sectores donde perduraría la inestabilidad, como la alta cordillera de los Andes de la zona central, la Región de Magallanes y la de Aysén, donde algo de lluvia podría aparecer.

Según Meteochile, el viernes podrían registrarse chubascos de aguanieve en sectores de Magallanes.

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¿Cuándo vuelve la lluvia?

Todavía no hay certezas. No obstante, distintos modelos meteorológicos anticipan que agosto podría cerrar con precipitaciones importantes , con valores que podrían estar por encima de los normales durante la temporada.

Sin embargo, se podrá saber con más certeza este pronóstico, a medida que se acerca la fecha tentativa.