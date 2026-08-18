Lluvia con acumulados de “varios años” continúan en el norte: revisa las regiones afectadas. Foto: ATON/Referencial.

Desde el pasado lunes 17, una baja segregada ha dejado montos cuantiosos de lluvia en el norte de Chile . Sin embargo, este martes 18 sería el día más riesgoso: la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma meteorológica para la Región de Antofagasta.

De acuerdo al reporte, desde Litoral (Tocopilla y Taltal) hasta la Cordillera costa, podrían caer entre 15 y 25 milímetros de agua caída, una cifra muy superior a lo que llueve anualmente en el sector.

Al mismo tiempo, otras alertas meteorológicas advierten lo que podría ocurrir en el norte del país: nuevamente Antofagasta podría registrar mucha lluvia en poco tiempo hasta la madrugada del miércoles 19.

Las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama también podrían registrar montos importantes hasta esta jornada, según el tiempo.

Lluvia con acumulados de “varios años” continúan en el norte: revisa las regiones afectadas

Cuánta lluvia caerá en el norte de Chile, según el pronóstico

Además de las alarmas y alertas meteorológicas de Meteochile que advierten lluvia intensa, además de posibles nevadas de moderadas a fuertes (esto, en la cordillera de Tarapacá y Arica y Parinacota), algunos meteorólogos y especialistas ya han analizado la situación que perduraría hasta hoy en el norte del país.

Según Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo, para hacerse una idea de la intensidad de este evento, hay que pensar en que Arica es una ciudad que recibe solamente 2.3 milímetros de agua caída al año. Ahora podrían caer entre 5 a 10 en un solo día.

En Antofagasta pasa algo similar: en esta ocasión, podrían caer hasta 30 mm de lluvia, lo que representa las precipitaciones de casi siete años completos. Además, podrían registrarse tormentas eléctricas fuertes.

Lluvia con acumulados de “varios años” continúan en el norte: revisa las regiones afectadas Tendencias / La Tercera

De acuerdo a Viviana Urbina, meteoróloga de Meteored, es posible que las precipitaciones en el norte se extiendan hasta la madrugada del miércoles 19 . Esto es importante, pues la lluvia ha dejado consecuencias graves en el sector, como anegamiento, activación de quebradas y ventoleras.

Pero ya desde el miércoles, el pronóstico de Meteochile muestra algo más de estabilidad: incluso, desde el jueves 20 hacia el fin de semana, se esperan nuevamente cielos despejados en el sector, cerrando así este último evento de precipitaciones, por ahora.