¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

Bajo las nubes grises, la Región Metropolitana tuvo un fin de semana con lluvia. Además, este lunes, los chubascos continúan en varios sectores de la capital. Sin embargo, en otros, los rayos de sol ya se asoman tímidamente, anticipando el pronóstico que le espera durante los próximos días.

Según han explicado los meteorólogos, un fenómeno de altas presiones cambiará radicalmente el tiempo en Santiago: hasta el fin de semana, habrá un escenario de estabilidad atmosférica, con algunos días despejados y temperaturas mucho más altas, en comparación a las últimas semanas.

Sin ir más lejos, este martes 18 el termómetro oscilará entre los 16 y 19 °C de máximas , aunque las mínimas continuarán bajas, hasta 1 °C, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Pero, ¿podrían volver las precipitaciones a la capital? ¿Qué dice el pronóstico?

¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

El tiempo en Santiago esta semana

Después de que terminen los chubascos de este lunes 17, el tiempo en Santiago se estabilizará durante varios días . Aunque será un día frío, con máxima de 14 °C, a partir de mañana se instalará un alza de temperaturas.

Según el pronóstico de Meteochile, este martes 18 será un día con cielo despejado en absolutamente toda la Región Metropolitana y máximas sobre los 15 °C. Y un panorama similar ocurrirá el miércoles 19, aunque el cielo podría variar entre despejado y nubosidad parcial según el sector.

Así continuará la tendencia a un alza de temperaturas, que perduraría incluso hasta el fin de semana.

Al menos hasta el próximo viernes, no hay probabilidad de precipitaciones en Santiago.

¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

¿Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana?

Aunque todavía faltan varios días para saber qué pasaría la próxima semana, el meteorólogo de Meteored Javier Hernández anticipó en un último reporte que esta tranquilidad atmosférica “no necesariamente será permanente”.

“Aunque se espera una semana mayormente seca y estable en la Región Metropolitana, los mapas semanales del ECMWF muestran una señal diferente hacia la última etapa de agosto”.