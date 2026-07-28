Agosto lluvioso: un modelo meteorológico vuelve a pronosticar precipitaciones sobre lo normal en Chile

Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo. Foto: ATON.

Los pronósticos apuntan a que este agosto será un mes lluvioso para Chile , un escenario poco usual históricamente, pero que responde a varios fenómenos —entre ellos, El Niño— que están favoreciendo el paso de los sistemas frontales al país, y particularmente a la zona central.

En un reciente reporte de Meteored, plataforma especializada en clima, aseguraron que el modelo meteorológico ECMWF anticipa “un agosto con lluvias sobre el promedio” en el centro, norte y sur.

Pero, ¿podría repetirse un temporal como el de julio? ¿Cómo serán las próximas lluvias?

Agosto lluvioso: un modelo meteorológico pronostica precipitaciones sobre lo normal en Chile. Foto: ATON.

La probabilidad de que se repita un fuerte temporal en Chile

En una anterior entrevista, el agroclimatólogo de la Universidad de Talca, Patricio González Colville, advirtió que las condiciones atmosféricas continúan siendo favorables para que se registren nuevos episodios de lluvias intensas en lo que resta de la temporada de invierno .

“Quedan 10 días de julio y 31 días de agosto. Los riesgos de sistemas frontales activos siguen siendo altos, entre las regiones de Copiapó hasta La Araucanía. Por lo anterior, deben mantener las vigilancias meteorológicas y las alertas”, le dijo a La Tercera.

En esta misma línea, el modelo ECMWF pronostica que durante la primera quincena de agosto, las lluvias serían abundantes . No obstante, después de la segunda mitad del mes, la cantidad debiese reducir, aseguró la meteoróloga de Meteored, Viviana Urbina.

Agosto lluvioso: un modelo meteorológico pronostica precipitaciones sobre lo normal en Chile. Foto: ATON.

“El patrón de este fin de julio, con precipitaciones acumuladas más abundantes sobre el centro y sur de Chile debe dejar lluvias concentradas en sectores de la Región Metropolitana a Los Lagos”, explicó.

Pero en la segunda parte de agosto, “el núcleo de lluvias más intenso debe centrarse entre sectores de Coquimbo y Ñuble. Sin embargo, la posibilidad de precipitaciones sobre el promedio podría extenderse hacia las regiones del Norte Grande, que hasta ahora han quedado fuera de las inclemencias provocadas por los temporales históricos de este invierno”.

La zona austral, por su parte, quedaría al margen de los frentes.

Las primeras lluvias de agosto, según el tiempo

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este mes de julio finalizará con lluvias importantes en la zona central: ayer lunes y este martes 28 habrá precipitaciones de distinta intensidad en la Región Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

“Además, un nuevo frente podría ingresar el viernes” , aseguraron.