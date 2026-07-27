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    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    La Dirección Meteorológica de Chile anticipó precipitaciones en gran parte de la zona centro y sur del país para este lunes 27 de julio. En algunos sectores también se esperan tormentas eléctricas.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Las lluvias seguirán dando que hablar esta semana, sin embargo, al menos para este lunes no se espera que caigan gotas con tanta fuerza.

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que este 27 de julio las precipitaciones se concentrarán principalmente entre la zona central y parte del sur del país.

    Mientras que en algunas regiones también se registrarán vientos de hasta 60 km/h, probables tormentas eléctricas y heladas.

    De acuerdo con el boletín meteorológico, las lluvias afectarán a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Los Lagos y La Araucanía.

    A continuación las ciudades y localidades donde se esperan caigan precipitaciones durante el día.

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Zona centro

    Las precipitaciones partirán desde la Quinta Región, donde se pronostican lluvias débiles durante todo el día en ciudades como Viña del Mar, Valparaíso, Algarrobo, San Antonio, Quillota, Villa Alemana.

    En San Felipe y Los Andes se esperan cielos cubiertos hasta la noche, cuando podrían caer algunas gotas junto a tormentas eléctricas.

    Para la Región Metropolitana también se esperan chubascos débiles desde la mañana, que podrían aumentar su fuerza durante la noche.

    Solo en la zona norte de la capital y en Colina se espera que haya más nubosidad durante el día, sin embargo, en la noche igualmente caerían gotas.

    En la Región de O’higgins, se esperan cielos cubiertos acompañados de chubascos todo el día en Rancagua, Rengo y San Fernando. Asimismo, estas tres localidades podrían tener tormentas eléctricas durante la mañana y tarde.

    En Santa Cruz y Pichilemu en tanto, se pronostican precipitaciones para toda la jornada. En la ciudad costera también se esperan vientos de entre 25 y 40 km/h.

    Zona Centro-Sur

    Para la Región del Maule se esperan lluvias durante todo el día en localidades como Curicó, Talca, Parral y Constitución.

    Para Ñuble, en ciudades como Chillán, Cobquecura y San Carlos se esperan cielos cubiertos y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h, además de ráfagas de viento hasta 60 km/h. Esto durante toda la jornada del lunes.

    En Biobío, también se esperan precipitaciones y vientos de entre 25 y 40 km/h para Concepción, Los Ángeles y Lebu. Estas se extenderán durante todo el día.

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico. FOTO: Juan Eduardo Lopez/Aton Chile

    Zona Sur

    Las precipitaciones dirán presente en La Araucanía durante todo el día para ciudades como Temuco, Angol y Pucón, donde se esperan también vientos de entre 40 y 60 km/h, especialmente durante la mañana y tarde.

    En Los Lagos, se espera nubosidad parcial en la Isla de Chiloé sin pronóstico de lluvias. E Puerto Montt, sin embargo, podrían caer chubascos aislados durante la mañana.

    Para otras localidades como Osorno, las precipitaciones caerían durante toda la jornada.

    En tanto, Aysén tendrá nubosidad parcial y se esperan heladas, mientras que Magallanes registrará cielo nublado con chubascos de nieve y bajas temperaturas.

    Territorio insular

    En los territorios insulares también se esperan precipitaciones.

    En Rapa Nui el cielo variará de nublado a cubierto con lluvias y viento de hasta 50 km/h durante la tarde.

    En el archipiélago Juan Fernández habrá chubascos aislados desde la tarde y viento de hasta 50 km/h.

    Por su parte, el Territorio Antártico presentará cielo cubierto, con nevadas en declinación durante la mañana y viento de hasta 70 km/h.

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