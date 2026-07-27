Últimos días para postular al Subsidio de Arriendo: ¿Cuáles son los requisitos?
El trámite se puede realizar de forma online o presencial para solicitar el beneficio que complementa este gasto.
Actualmente se mantiene habilitado el trámite de postulación al Subsidio de Arriendo, a través del llamado regular para 2026.
Se trata de un aporte de hasta 170 UF ($6.943.000 aprox.), que se entregan de forma mensual con un tope de 4,2 UF ($171.000 aprox.) para destinar a este gasto.
Sin embargo, en las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes se establece un tope de 4,9 UF ($200.000 aprox.) mensual.
También cabe considerar que subsidio se puede emplear en un arriendo que no supere las 11 UF ($449.000 aprox.) o 13 UF ($530.900 aprox.) en las regiones mencionadas anteriormente.
Cómo postular al Subsidio de Arriendo
La postulación al Subsidio de Arriendo se realiza en línea mediante el sitio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, minvu.cl, hasta el 7 de agosto.
Además, la gestión también se puede completar de forma presencial en oficinas de atención del Serviu.
El programa acepta postulaciones como grupo familiar, o de forma individual si se trata de una persona mayor de 60 años.
Además, se debe cumplir con los siguientes requisitos para acceder al subsidio:
- Contar con cédula de identidad vigente.
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el 70% de calificación socioeconómica.
- Contar con ahorro mínimo de 4 UF ($163.000 aprox.) en una cuenta de ahorro para la vivienda.
- Contar con un ingreso familiar de entre 7 UF ($285.000 aprox.) y 25 UF ($1.021.000).
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