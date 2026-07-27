Jefe de Meteorología de la Armada advierte que calor en Europa es la “avant premiere” de lo que se vivirá en el verano en Chile

El jefe del Servicio Meteorológico de la Armada, Gonzalo Espinosa, abordó sobre lo que se espera para este invierno y, además, abordó las alzas de temperaturas en el hemisferio norte, asegurando que es la “avant premiere” de lo que se viene para este lado del planeta en el verano.

“ La lógica me dice que sí, vamos a tener sistemas frontales incluso en septiembre , ya hemos tenido años en que el 18, 19 de septiembre, el desfile (en el Parque O’Higgins) ha sido con lluvia; ya tenemos esos indicios”, afirmó Espinosa en el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera.

En ese contexto, el jefe de meteorología de la Armada adelantó que “vamos a tener un verano con fenómeno del Niño, una estufa que va a calentar, porque nuestro mar normalmente está a 14°C; bueno, ahora está en dos grados y más por sobre lo normal, entonces, es un radiador que va a entregar su energía a la atmósfera”.

“Por lo tanto, considerando que ya los océanos están cálidos, que la atmósfera está cálida, vamos a tener una primavera que va a mezclar ambas condiciones, sistemas frontales con calores importantes, y además un verano extremadamente cálido donde, vuelvo a insistir, no es un pronóstico, es una apreciación, donde las olas de calor van a ser más extensas, van a ser más intensas, y van a abarcar mayor cantidad de ciudades”, explicó Espinosa.

Por ello, advirtió que “ lo que está viviendo Europa, en el hemisferio norte, es la avant premiere de lo que vamos a vivir nosotros en nuestro hemisferio para nuestro verano “.

“Ellos van adelantados seis meses a lo que estamos viviendo. Por otra parte, lo que estamos experimentando hoy día es un acortamiento de nuestras cuatro estaciones; las dos que son intermedias, el otoño y la primavera, están siendo cada vez más cortas y casi imperceptibles”, añadió el jefe del Servicio Meteorológico de la Armada.

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