SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Jefe de Meteorología de la Armada advierte que calor en Europa es la “avant premiere” de lo que se vivirá en el verano en Chile

    Además, el uniformado afirmó respecto al corto plazo que “la lógica me dice que sí, vamos a tener sistemas frontales incluso en septiembre".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El jefe del Servicio Meteorológico de la Armada, Gonzalo Espinosa, abordó sobre lo que se espera para este invierno y, además, abordó las alzas de temperaturas en el hemisferio norte, asegurando que es la “avant premiere” de lo que se viene para este lado del planeta en el verano.

    La lógica me dice que sí, vamos a tener sistemas frontales incluso en septiembre, ya hemos tenido años en que el 18, 19 de septiembre, el desfile (en el Parque O’Higgins) ha sido con lluvia; ya tenemos esos indicios”, afirmó Espinosa en el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera.

    En ese contexto, el jefe de meteorología de la Armada adelantó que “vamos a tener un verano con fenómeno del Niño, una estufa que va a calentar, porque nuestro mar normalmente está a 14°C; bueno, ahora está en dos grados y más por sobre lo normal, entonces, es un radiador que va a entregar su energía a la atmósfera”.

    “Por lo tanto, considerando que ya los océanos están cálidos, que la atmósfera está cálida, vamos a tener una primavera que va a mezclar ambas condiciones, sistemas frontales con calores importantes, y además un verano extremadamente cálido donde, vuelvo a insistir, no es un pronóstico, es una apreciación, donde las olas de calor van a ser más extensas, van a ser más intensas, y van a abarcar mayor cantidad de ciudades”, explicó Espinosa.

    Por ello, advirtió que “lo que está viviendo Europa, en el hemisferio norte, es la avant premiere de lo que vamos a vivir nosotros en nuestro hemisferio para nuestro verano“.

    “Ellos van adelantados seis meses a lo que estamos viviendo. Por otra parte, lo que estamos experimentando hoy día es un acortamiento de nuestras cuatro estaciones; las dos que son intermedias, el otoño y la primavera, están siendo cada vez más cortas y casi imperceptibles”, añadió el jefe del Servicio Meteorológico de la Armada.

    Revisa la entrevista completa en el video:

    Más sobre:EuropaDesde la RedacciónOla de CalorSistema Frontal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Análisis del OCEC-UDP muestra que la TPM actual se ubica en niveles restrictivos en relación a la inflación y la actividad

    Licencias médicas encuentran piso: registran primera alza en un año y se estabilizan en nuevo nivel

    SpaceX se desploma 45% desde su máximo y la próxima semana entrega sus primeros estados financieros tras su IPO

    Gobierno prevé que la gran minería privada pagará en 2026 el mayor monto por impuestos de su historia, y Codelco el mejor en cinco años

    Autor de la curva de Laffer arenga al oficialismo a impulsar la economía: “Hagamos de Chile un ejemplo”

    DC cuestiona estrategia internacional del gobierno tras arancel adicional de Trump y exige defender con firmeza los intereses de Chile

    Lo más leído

    1.
    Dos temblores de mediana intensidad se registraron en la zona norte del país

    Dos temblores de mediana intensidad se registraron en la zona norte del país

    2.
    Evacúan estación Baquedano del metro de Santiago por fuego bajo bastidor de tren en Santa Isabel

    Evacúan estación Baquedano del metro de Santiago por fuego bajo bastidor de tren en Santa Isabel

    3.
    Incendio consumió un vagón del Metro: emergencia dejó diez afectados por humo y obligó a evacuar seis estaciones de la Línea 5

    Incendio consumió un vagón del Metro: emergencia dejó diez afectados por humo y obligó a evacuar seis estaciones de la Línea 5

    4.
    Estudiante de 2° básico es apuñalada por otra alumna de 13 años al interior de colegio en La Granja

    Estudiante de 2° básico es apuñalada por otra alumna de 13 años al interior de colegio en La Granja

    5.
    Examen de ADN confirma que mujer encontrada en Argentina es Bernarda Vera

    Examen de ADN confirma que mujer encontrada en Argentina es Bernarda Vera

    6.
    Triple homicidio en La Reina: el nuevo peritaje que la defensa de Ugalde considera clave para desestimar su imputación

    Triple homicidio en La Reina: el nuevo peritaje que la defensa de Ugalde considera clave para desestimar su imputación

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Servicios

    Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo salen los resultados y cuáles son los montos?

    Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo salen los resultados y cuáles son los montos?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    DC cuestiona estrategia internacional del gobierno tras arancel adicional de Trump y exige defender con firmeza los intereses de Chile
    Chile

    DC cuestiona estrategia internacional del gobierno tras arancel adicional de Trump y exige defender con firmeza los intereses de Chile

    Biministro Alvarado da portazo a exigencia para incluir reconstrucción de Coquimbo en megaproyecto

    Kast inicia gira en Perú para asistir a traspaso de mando

    Caso Sartor: Fiscalía agrega dos nuevos delitos a imputados y querellantes anticipan que pedirán prisión preventiva
    Negocios

    Caso Sartor: Fiscalía agrega dos nuevos delitos a imputados y querellantes anticipan que pedirán prisión preventiva

    Comité de Ministros rechaza reclamos y da luz a verde a proyectos eléctrico y portuario que suman más de US$ 800 millones

    Empresa Portuaria San Antonio deja sin efecto la licitación de megaproyecto y lo “reestructura” en nuevo proceso

    Las regiones que tendrán tormentas eléctricas hasta la noche de este lunes, según Meteochile
    Tendencias

    Las regiones que tendrán tormentas eléctricas hasta la noche de este lunes, según Meteochile

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Se lo convirtieron a Argentina: la FIFA da a conocer el ganador a mejor gol del Mundial 2026
    El Deportivo

    Se lo convirtieron a Argentina: la FIFA da a conocer el ganador a mejor gol del Mundial 2026

    Chile presenta a sus Guerreras para el Mundial de Vóleibol Femenino U17

    El informe de Héctor Jona tras agresivo encontrón con Kevin Altez: “Le indiqué en forma enérgica; reaccionó desafiante”

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia
    Tecnología

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    IA Agéntica: la energía del siglo XXI

    Cómo es AMD Helios, la plataforma unificada a escala de rack para acelerar el desarrollo de la IA

    Faith No More regresa a los escenarios tras una década
    Cultura y entretención

    Faith No More regresa a los escenarios tras una década

    Matucana 100 abre su escenario a la nueva música chilena

    Museo de Australia devuelve a Rapa Nui 18 piezas de restos ancestrales: “Una historia marcada por el despojo”

    Incendios en España y Francia: Sánchez alerta que “quedan horas difíciles” y Macron convoca un gabinete de crisis
    Mundo

    Incendios en España y Francia: Sánchez alerta que “quedan horas difíciles” y Macron convoca un gabinete de crisis

    Fujimori configura su gabinete y presenta a primer ministro, canciller y titular de economía

    Crece tensión entre Argentina y Brasil: La Casa Rosada no pedirá disculpas y ministro de Hacienda brasileño califica al mandatario libertario de “payaso”

    La reivindicación de los psicofármacos
    Paula

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad