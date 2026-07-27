El coletazo de la megarreforma: se profundiza quiebre entre alcaldes

Una reunión de directorio en la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). Esa es la petición que está realizando para esta semana un grupo de alcaldes de oposición, encabezados por Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal) y Claudio Castro (Renca). En sus cabezas solo resuena abordar el quiebre que tiene divididos a los jefes comunales de oficialismo y oposición, en el marco de la discusión de la megarreforma que plantea la exención de contribuciones a los adultos mayores.

La permanencia de los alcaldes progresistas en la AChM está “en reflexión”, según han dicho los jefes comunales que han cuestionado el liderazgo del líder de la asociación , el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, por una serie de hechos que comenzaron hace semanas cuando arrancó la discusión en el Congreso Nacional.

Cabe recordar que la misma agrupación ya se había tensionado por otras discusiones, como la pausa a los SLEP propuesta por el gobierno. Y aunque esos episodios fueron superados, la realidad es que hoy están más distanciados que nunca.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Foto: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

En lo concreto, el punto de división ha sido el mecanismo de Hacienda para compensar los US$ 70 millones que dejarán de recibir las comunas por la exención, y también una reformulación del Fondo Común Municipal (FCM), que es una glosa de platas de las comunas con más recursos a las más vulnerables.

El punto de quiebre es que los alcaldes progresistas critican que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, haya propuesto en la indicación que fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados que será la Tesorería General de la República la que compensará el 100% del impacto. Por un lado acusan que se rompió un acuerdo de los alcaldes –lo que es desmentido por la derecha– y consideran “injusto” que la compensación sea vía impuestos generales. Algo que en la práctica, alegan, implica que vecinos de comunas más pobres terminarán financiando con sus impuestos a las comunas más ricas.

El alcalde Claudio Castro (Renca), Tomás Vodanovic (Maipú), Carlos Gatica (Coyhaique) y Gustavo Alessandri (Zapallar).

El encuentro en Coquimbo

A inicios de junio, en la Región de Coquimbo, se realizó el “Encuentro Nacional de Alcaldes” en que Alessandri se congregó con sus pares. Fue ahí cuando todos los alcaldes se unieron en torno a un mismo objetivo: exigirle al gobierno una compensación del 100% de lo que los municipios dejarán de recibir por la exención de las contribuciones de adultos mayores .

En esa oportunidad los alcaldes estaban en armonía, e incluso Vodanovic alababa a Alessandri y posaba con él en fotos de unidad. “El liderazgo de Gustavo Alessandri, presidente de la asociación, se ha enfocado hoy en representar ese sentir del municipalismo y ha logrado conducirlo de muy buena forma”, decía Vodanovic. Pero luego, el jueves, habló de “traición” de los alcaldes.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

Sin embargo, las interpretaciones son distintas entre los ediles de uno y otro sector político. Por un lado, el texto al que los 345 jefes comunales suscribieron en Coquimbo habla de que “los alcaldes y alcaldesas rechazamos cualquier disminución de presupuesto a los municipios”.

Los alcaldes progresistas alegan que se habría roto ese acuerdo luego de que el directorio de la AChM, mediante una votación en su grupo de WhatsApp, acordara por 7 votos contra 6 plegarse a la compensación del gobierno. "No sabemos si tiene sentido ser parte de una institución que no es capaz de defender los intereses mínimos del municipalismo", dijo Vodanovic en la oportunidad.

Los alcaldes de oposición. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Esta versión es desmentida por los alcaldes de derecha, por varios puntos. Por un lado, el acuerdo decía textualmente que “proponemos el fortalecimiento del Fondo Común Municipal” , pero no se hacía ninguna referencia a un cambio en el mecanismo de distribución de los recursos. El acuerdo, además, proponía una compensación a los municipios, sin ser muy detallista en la focalización que piden los progresistas para la exención de contribuciones, en que los adultos mayores de ingresos altos no sean eximidos de pagar el impuesto territorial.

Los alcaldes de derecha también desestiman que sus pares critiquen que fue una votación “informal” por WhatsApp, en circunstancias que de los 13 integrantes del directorio hay 7 que son de derecha (Zapallar, Isla de Maipo, Papudo, Las Condes, Santiago, Colina y Concepción) y solo 6 que son de izquierda (Quinta Normal, Valdivia, Lo Prado, San Ramón, La Pintana y San Joaquín), por lo que en cualquier votación, aunque fuera presencial, saldrían derrotados.

El tercer punto que genera molestia en los alcaldes oficialistas es la interpretación de los datos que han hecho sus pares de oposición, quienes han dicho que la compensación implicará que las comunas con más recursos recibirán más dinero. A modo de ejemplo, Las Condes será compensada con los $13 mil millones anuales que perderán, mientras que a comunas más vulnerables, como Quinta Normal, se le compensará con solo $59 millones . Sin embargo, los jefes comunales oficialistas retrucan que no es cierto que se les dé más dinero, sino que simplemente se les dará la misma cantidad de plata que dejarán de percibir ante la exención de las contribuciones.

Los ediles de derecha acusan que sus pares se han enfrascado en una discusión valórica e ideológica.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, dice a La Tercera que “a mí me parece que los alcaldes no están diciendo la verdad. Lo que se conversó en Coquimbo era cómo las municipalidades íbamos a luchar para que todos los municipios se quedaran con los mismos ingresos que tenían, y no se tocó ningún municipio que se viera afectado por la megarreforma. Y esto hoy día es una realidad. El gobierno propuso la forma de compensación y lamentablemente hay un grupo de alcaldes de izquierda que está tratando de tergiversar esa versión”.

El mapa de la eximición de contribuciones por comuna.

Además, los alcaldes oficialistas señalan que la amenaza de sus pares de salirse de la AChM es un “voladero de luces” por varios motivos. Por un lado, podría ser calificado como “poco democrático”, dado que Alessandri le ganó a la izquierda en las urnas. Además, algunos alcaldes simplemente no podrían salirse de la AChM ni aunque quisieran, porque dicha decisión debe someterse a la votación de los concejos municipales, donde algunos alcaldes no tienen mayoría. Además, no tendría sentido –reconocen desde la oposición– entregar completamente la asociación a la derecha.

En medio de ese tira y afloja el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dio una señal política el jueves cuando convocó a alcaldes del oficialismo en su comuna y emitieron una declaración pública respaldando a La Moneda.

Con todo, será el 4 de agosto cuando la discusión continúe en el Senado y ahí el escenario alternativo es completamente catastrófico: si se cae la norma, los municipios quedarán desfinanciados.

Al quiebre entre alcaldes de derecha e izquierda se le suma otra arista: en el oficialismo también tienen su propio ruido interno, pues algunos ediles de derecha de comunas más vulnerables también son partidarios de la focalización. Entre ellos, por ejemplo, se menciona a Agustín Iglesias, de Independencia. De hecho, llamó la atención que no suscribiera a una carta firmada por más de 50 alcaldes de derecha apoyando la propuesta del gobierno.