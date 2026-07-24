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    El mundo municipal se quiebra por contribuciones: alcaldes de derecha le responden duramente a los de oposición

    Si en algún punto los jefes comunales habían dado muestras de unidad ante los recursos que dejarían de percibir por la exención de las contribuciones, el cálculo de la compensación terminó por distanciarlos -casi- definitivamente. Mario Desbordes congregó a sus pares oficialistas para respaldar la fórmula del Ejecutivo.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Los alcaldes de oposición. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Fue este jueves a las 18:30 horas cuando en la Municipalidad de Santiago -del alcalde Mario Desbordes- se congregó un grupo de alcaldes de derecha para dar una señal política en medio de la tensión que tienen con los jefes comunales de oposición por la exención de contribuciones a adultos mayores.

    Las autoridades municipales del progresismo -liderados por Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal) y Claudio Castro (Renca)- criticaron la fórmula de compensación de Hacienda (por los US$ 70 millones que dejarán de percibir los municipios), alegando que esto implicará que se inyectará vía impuestos generales más plata a comunas de mayores recursos, y acusan que no les parece justo que adultos mayores de altos recursos dejen de pagar.

    La gota que rebasó el vaso fue la frase de este jueves del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cuando les dijo a los municipios: “Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó”. Fue ahí que, ante el riesgo de que se cerrara la compensación, Desbordes decidió dar una señal de respaldo al Ejecutivo y citó al resto de los alcaldes de derecha para apoyar la fórmula propuesta por Teatinos 120.

    El alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Foto: Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    A la municipalidad llegaron los alcaldes de Colina, Isabel Valenzuela, Las Condes, Catalina San Martín, y Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades mientras que otros jefes comunales como el de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, se conectaron de forma remota.

    En la instancia se comentó con molestia las críticas de los alcaldes progresistas. Por un lado, los jefes comunales de derecha dijeron que les parece justo que un adulto mayor -independiente de su nivel de ingresos- deje de pagar por una vivienda por la que ya pagó toda su vida. Además, dijeron que son “falsas” las afirmaciones de los alcaldes de izquierda de que a las comunas de más recursos se les pasará más dinero.

    A modo de ejemplo, si bien es cierto que el Estado deberá inyectar $13 mil millones a Las Condes y solo $59 millones a Quinta Normal para mitigar el impacto anual, los alcaldes oficialistas sostienen que esto no significa que se les pase “más” plata, sino que simplemente se les devuelve el 100% de lo que dejarán de tener por el concepto de la exención de contribuciones. La crítica opositora apunta a que ese desembolso es con dinero de “todos los chilenos” al provenir de los impuestos.

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Foto: Mario Téllez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    En ese contexto es que tras la cita se suscribió una declaración firmada por “alcaldes por Chile”, en la que afirman que “pedimos al Senado aprobar la propuesta de compensación del 100% de los recursos para las 345 comunas del país, con la urgencia que merece, donde tanto los ingresos directos como los que se reciben a través del fondo común municipal se mantienen intactos. Por lo anterior, rechazamos categóricamente las críticas formuladas por un grupo de alcaldes de oposición, respecto al acuerdo alcanzado”.

    Se agrega que “las trincheras políticas afectan al municipalismo mientras rentabilizan agendas políticas e ideológicas y nos hacen perder de vista lo importante”.

    El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN).

    Al cierre de esta edición, el escrito contaba con la firma de 48 alcaldes, aunque antes de eso, durante la mañana de este viernes, Desbordes se contactó con Quiroz y con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, para darles a conocer las tratativas e informarles que contaban con el apoyo de esos alcaldes.

    El alcalde santiaguino comenta a La Tercera que “rechazamos la forma en que abordaron los alcaldes de izquierda este tema, acusando que hay municipios que van a recibir miles de millones cuando no es cierto. Lo que está haciendo la propuesta del Ejecutivo es que peso perdido por contribuciones, se devuelve el mismo peso“.

    En esa línea agrega que hay afirmaciones de los alcaldes opositores que no les parecen a los oficialistas. “Dicen que los ricos son financiados por los más pobres, cuando resulta que hay parlamentarios de izquierda, hasta comunistas, que no pagan el Crédito con Aval del Estado y termina pagándolo finalmente la gente con los impuestos de los más pobres”.

    El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio). Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), dice que “anoche los alcaldes sostuvimos una muy buena reunión para analizar esta propuesta y existe una mirada compartida. Desde el primer día dijimos que estábamos de acuerdo con eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores, porque es una medida de justicia y de principios. Nuestra preocupación era que ese beneficio no terminara afectando los recursos de los municipios y, por lo tanto, la seguridad, la salud, la educación o la mantención de las áreas verdes que reciben nuestros vecinos. Valoramos que el Gobierno haya escuchado ese planteamiento”.

    Los alcaldes se han tensionado al punto que los jefes comunales del progresismo anunciaron que están evaluando salirse de la AChM ante la molestia que les provoca la presidencia de Gustavo Alessandri.

    Más sobre:ContribucionesAlcaldesMunicipalismoMegarreforma

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