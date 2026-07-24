¿Hay falsos positivos y qué sustancias detecta? Cómo funciona el test de pelo al que dio positivo Juan Pablo Rodríguez

El Presidente José Antonio Kast removió este jueves a Juan Pablo Rodríguez de la Subsecretaría de Hacienda. ¿La razón? El examen de drogas que se realizó la ahora exautoridad dio positivo.

“El fundamento de la renuncia es que, si bien en un primer examen de detección de drogas, el exsubsecretario en el mes de abril había dado negativo, en el análisis de la primera muestra de un segundo test en el mes de junio ha dado positivo. Todavía queda pendiente el análisis de la contramuestra. Y el exsubsecretario, además, nos ha comunicado que se realizarán exámenes adicionales en otros laboratorios para descartar cualquier tipo de consumo”, explicó durante la última jornada el biministro Claudio Alvarado.

El resultado ha puesto el foco en un examen que varias autoridades del gobierno de Kast se han realizado como parte de una política impulsada por la administración.

Pero ¿en qué consiste este test de drogas mediante una muestra de cabello? ¿Qué sustancias puede detectar, cuál es su ventana de detección y cuáles son sus alcances y limitaciones?

José Antonio Kast realizándose el test de droga. Foto: Presidencia.

Existen varias formas de detectar la presencia de drogas en el cuerpo, como muestras de orina, sangre, saliva o cabello. Esta última fue elegida por La Moneda para analizar a sus funcionarios.

Para esta prueba se toma una muestra de un mechón de pelo. Normalmente se toman aproximadamente tres o cuatro centímetros de pelo, lo más cerca posible del cuero cabelludo. En el caso de que la persona sea calva o el cabello haya sido químicamente tratado, se puede usar pelo de distintas áreas del cuerpo -axila, pecho, pubis, piernas- hasta la obtención de dos mechones de pelo de unos tres milímetros de grosor cada uno.

A diferencia del de orina o sangre, el de cabello detecta el consumo frecuente. De hecho, Marcelo Peña, académico Facultad de Medicina de la U. Central, explica que “si el consumo fue solo una vez y no fue en una cantidad importante, es muy difícil que pueda dar positivo. En general, esta prueba detecta mejor un consumo crónico, salvo que haya existido un consumo muy elevado en una sola ocasión" .

El de pelo también tiene una singularidad importante: es uno de los exámenes más confiables para detectar consumo de drogas, tanto por la precisión de la técnica con que se analiza, como porque es muy difícil de adulterar. A diferencia del examen de orina, por ejemplo, la persona no entrega la muestra por sí sola, sino que esta es obtenida directamente por quien realiza el procedimiento.

Por esta razón, el académico de la Universidad Central explica que es muy difícil que un resultado esté errado: “ Este tipo de test son confirmatorios. Por ejemplo, ocurre algo similar con el alcohol. El primer examen que se realiza en un control es un test no confirmatorio y luego el examen de sangre confirma el consumo. En este caso, el test de pelo es un examen confirmatorio. Y es que se requieren de equipos muy específicos que detectan la droga con alta precisión y alta sensibilidad, es decir, requieren muy poca muestra para detectar un resultado positivo”.

Sandra Solari, académica de la Facultad de Medicina UC y directora médica de Laboratorios UC CHRISTUS, aclara que el test puede identificar cocaína y sus metabolitos, cannabis, anfetaminas y metanfetaminas, incluido el éxtasis, y opiáceos en que se encuentra principalmente la codeína, morfina y heroína). También se puede detectar benzodiacepinas, fenciclidina y metadona, pero eso depende del laboratorio y de la necesidad de esta medición.

En ese contexto, señala que si hay consumo de fármacos, sí puede existir una confusión en el resultado. “Por eso lo más relevante es la interpretación del resultado por un médico experto en el área, dado que existen medicamentos que pueden dar un resultado positivo que puede explicar lo anterior, por lo que es muy relevante considerar el historial médico de la persona que se va a realizar el análisis. Este resultado no se considera un falso positivo como tal, pero no se debe interpretar como un resultado positivo al consumo de una droga ilegal”, detalla la académica.

La experta también aclara que las principales causas de falsos positivos pueden ser contaminación externa (exposición pasiva) por lo que los laboratorios deben considerar protocolos de lavado antes del análisis. Otra causa son reacciones cruzadas cuando no se utilizan técnicas confirmatorias, por lo que la interpretación del resultado es relevante.

Con todo, Natalia Riffo, psicóloga y exdirectora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) advierte que este test solo entrega un fragmento de la información.