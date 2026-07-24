Detienen a dos menores de edad por lanzamiento de bombas molotov contra carabineros a las afueras del Instituto Nacional

Una nueva jornada de incidentes se produjo este viernes a las afueras del Instituto Nacional de Santiago.

Aproximadamente a las 09:00 de la mañana, según el reporte por parte de Carabineros, un grupo de entre ocho y diez estudiantes del establecimiento lanzaron bombas molotov contra los funcionarios policiales .

La institución policial, a través de la acción de personal del OS-9, logró la detención en flagrancia de dos de los involucrados.

Prensa Carabineros de Chile

“Su edad son de 17 y 16 años respectivamente, quienes momentos antes, junto a otro grupo de aproximadamente seis individuos más, lanzaban elementos incendiarios en contra del personal de carabineros y también contra el mobiliario público”, explicó el comandante Fernando Bozo, jefe del OS-9 de Carabineros.

Por otro lado, el fiscal Jorge Muñoz, de la Fiscalía Centro Norte reportó que un vehículo con dos niños de seis y siete años en su interior habría sido incendiado en su parte delantera.

“Este vehículo se incendió en su parte delantera, no causando grandes daños y los niños no se encontrarían con lesiones”, detalló.

“Personal especializado de Carabineros en coordinación con COP lograron la detención de dos de estos estudiantes, quienes van a ser formalizados el día de hoy en un bloque de la tarde por el delito de lanzamiento de bombas molotov y desórdenes públicos”, añadió respecto al procedimiento judicial contra los detenidos.

Alcalde Desbordes valora detención

Conocida la situación, el alcalde del comuna, Mario Desbordes, valoró la detención de estas dos personas .

“El año pasado hubo varios detenidos en flagrancia. Es importante consignar que quien está lanzando una molotov comete un delito grave, no es solamente desórdenes públicos, así que me importa muchísimo que se haga esta distinción y que estas personas sean perseguidas y sancionadas”, enfatizó.

En ese contexto, el jefe comunal también destacó el trabajo por parte del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Centro Norte, en la investigación de este tipo de casos durante el último tiempo.

“Hay que desbaratar a quienes están detrás. Y por eso es muy importante continuar con el proceso investigativo que permita no solo sancionar a los que lanzan la molotov, sino que también a los que están financiando, a los que están dando la logística, a los que adoctrinan, a los que entrenan, etcétera”, enfatizó.