En qué regiones de Chile habrá lluvia hoy, según el pronóstico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Las lluvias continuarán presentes este viernes 24 de julio en parte importante del sur de Chile , de acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que también prevé abundante nubosidad en gran parte del territorio nacional.

Según el boletín meteorológico del organismo, las precipitaciones se concentrarán principalmente desde la región de La Araucanía hasta Aysén , donde incluso se esperan pulsos de tormentas eléctricas

Por su parte, en la Región de Magallanes habrá chubascos de agua-nieve y nieve.

En qué regiones de Chile habrá lluvia hoy, según el pronóstico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

¿Dónde lloverá?

En la Región de La Araucanía, ciudades como Temuco, Villarrica y Pucón tendrán cielo cubierto con lluvia débil durante toda la jornada .

Más al sur, en la Región de Los Ríos, Valdivia registrará lluvia durante gran parte del día . En la tarde, además, se espera viento entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

En la Región de Los Lagos, Puerto Montt permanecerá con cielo nublado y chubascos durante la mañana y la tarde, mientras que en la noche las precipitaciones disminuirán a chubascos débiles.

La DMC también pronostica precipitaciones para la Región de Aysén, donde el cielo permanecerá cubierto con lluvias y, en algunos sectores, nevadas de variada intensidad.

El boletín agrega que en esta zona podrían registrarse pulsos de tormenta eléctrica .

En tanto, en la Región de Magallanes, Punta Arenas tendrá una jornada con chubascos de agua-nieve desde la mañana, lluvia y agua-nieve durante la tarde, y agua-nieve débil junto con chubascos de nieve en la noche. El viento alcanzará hasta 40 km/h.

Chubascos aislados

Fuera de la zona sur, la DMC prevé precipitaciones aisladas en la cordillera de la Región Metropolitana y también en sectores de la Región del Biobío .

En la cordillera de la región de Atacama se esperan chubascos de nieve acompañados por viento entre 60 y 80 km/h.

En la zona insular también se esperan precipitaciones. Isla de Pascua tendrá cielo nublado con chubascos y viento de hasta 60 km/h, mientras que el archipiélago Juan Fernández registrará chubascos desde la tarde y viento de hasta 40 km/h.