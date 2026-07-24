SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    PPD arremete contra el PDG: acusa “publicidad engañosa” por proyecto que reembolsa pañales y medicamentos

    Parlamentarios del partido cuestionan el acuerdo del Partido de la Gente con el gobierno en la megarreforma y aseguran que iniciativa legal comprometido beneficiaría solo con $3.534 por personas más vulnerables.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Las aguas se siguen moviendo como consecuencias de la megarreforma del gobierno. La bancada PPD e Independientes expresó su molestia luego de conocer un estudio solicitado a la Biblioteca del Congreso Nacional, que arrojó que el beneficio per-cápita del proyecto de ley presentado por el PDG -clave para que estos respaldaran la iniciativa legal del Ejecutivo- que reembolsa la compra de pañales y algunos medicamentos, es de sólo $3.534 mensuales.

    Según explicaron en el PPD, el costo fiscal anual del proyecto que se utilizó como “moneda de cambio” con el gobierno para la aprobación de la megarreforma, cuenta con un informe financiero por $90.115 millones de pesos anuales. No obstante, el beneficio directo a las personas (transferencias corrientes) corresponde a $89.600 millones de pesos anuales. Al dividir el costo anual del beneficio directo a las personas por el número de beneficiarios, se obtiene un beneficio anual por beneficiario de $42.410. Por lo tanto, el beneficio mensual por beneficiario es de sólo $3.534 pesos.

    “La bancada del PPD e Independientes tenemos una legítima indignación que, de manera responsable, quisimos llevarla a cifras, dado el acuerdo del ministro Quiroz con quienes han sido cómplices de la reforma tributaria. Junto a la Biblioteca del Congreso Nacional, hicimos una estimación del beneficio per cápita al que podrían llegar las chilenas y chilenos producto del proyecto de pañales y algunos medicamentos”, explicó el diputado independiente y miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi.

    El parlamentario señaló que “mientras la reforma tributaria le va a entregar a los más ricos de Chile alrededor de 4.200 millones de dólares, ¿sabe usted cuánto podría obtener este acuerdo del señor Quiroz?. Una chilena y chileno con discapacidad, una chilena y chileno del 80% más vulnerable de Chile, podría llegar a recibir $3.534 per cápita mensuales. Esto es lo que hoy queremos desenmascarar. Nos parece que esto es irritante, es una publicidad engañosa, es darle un portazo a la vulnerabilidad de nuestro país”.

    Por su parte, el diputado PPD, José Montalva, sostuvo que “el PDG vendió a los chilenos, a la clase media, a las Pyme, por un plato de lentejas al mes. Por $3.500 pesos al mes para 1 de 10 chilenos. Es decir, 9 chilenos no reciben nada. O sea, un plato de lentejas al mes significó que hasta por 20 años hipotequemos los tributos que se van a recibir para poder generar derechos sociales. Los recursos de todos los chilenos no se pueden usar en campañas presidenciales del futuro. Eso no se hace. De esa forma, no se construye un país mejor”.

    En tanto, la diputada PPD Andrea Parra, manifestó que “el PDG dice que está colocando la música en el gobierno y pareciera que es así. Pero vaya manera de colocar la música bien barata. No podemos persistir en la publicidad engañosa. Aquí hay que demostrar de manera técnica quiénes son los más favorecidos con la mega reforma, y claramente son los más ricos. Hipotecaron al país por los próximos años. Si alguien cree que en los próximos 5 años no van a haber recortes feroces, si no se va a dañar la cohesión social, si no se va a desincentivar la inversión, está muy equivocado. Y el precio fue bastante barato. $3.500 no ameritan el sacrificio al que sometemos a la gran mayoría de la población”.

    Finalmente, el jefe de la bancada y presidente del PPD, Raúl Soto, indicó que “lamentamos lo ocurrido. Creemos que, por un lado, se está dinamitando el futuro fiscal de Chile, donde el país deja de recaudar más de 4 mil millones de dólares con esta mega reforma aprobada sin compensaciones fiscales, comprometiendo eventualmente compromisos del Estado con derechos sociales y beneficios para la clase media y los sectores vulnerables. Y, por el otro lado, un acuerdo parcial, anexo con el PDG, que lo dijimos en su momento es absolutamente insuficiente. Y estos datos hoy día lo demuestran. Evidentemente, que el beneficio per cápita que va a recibir cada beneficiario de nuestro país va a ser, francamente, una burla”.

    Más sobre:MegarreformaPDGPPDpañalesmedicamentos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Sartor: Victoriano Cerda y Marcelo Pesce declararon esta semana en la Fiscalía

    Tribunal acoge solicitud de la defensa de Karen Rojo y abona 1.463 días que estuvo recluida en Países Bajos

    AmCham Chile impulsará agenda público-privada para promover la revisión de los aranceles aplicados por EE.UU.

    Los productos chilenos que se salvan del arancel de castigo de Estados Unidos y los que no

    El Rana enfrenta formalización por crimen del carabinero Marcos Cosme: Fiscalía pide prisión preventiva y detalla ataque

    Presidente de SalmónChile pide que Kast viaje a Estados Unidos y le diga a Trump que “somos países aliados”

    Lo más leído

    1.
    Kast remueve a Juan Pablo Rodríguez de Subsecretaría de Hacienda tras dar positivo en test de drogas

    Kast remueve a Juan Pablo Rodríguez de Subsecretaría de Hacienda tras dar positivo en test de drogas

    2.
    Ministro García Ruminot justifica salida del subsecretario de Hacienda tras test positivo de drogas: “Frente a la duda es mejor hacernos cargo”

    Ministro García Ruminot justifica salida del subsecretario de Hacienda tras test positivo de drogas: “Frente a la duda es mejor hacernos cargo”

    3.
    “Un tremendo profesional”: ministro Quiroz destaca labor de subsecretario de Hacienda removido por test de droga positivo

    “Un tremendo profesional”: ministro Quiroz destaca labor de subsecretario de Hacienda removido por test de droga positivo

    4.
    Guido Girardi: “El Frente Amplio lo que yo he visto es que requieren lamentablemente la certificación del Partido Comunista”

    Guido Girardi: “El Frente Amplio lo que yo he visto es que requieren lamentablemente la certificación del Partido Comunista”

    5.
    Moreira descarta que salida de subsecretario de Hacienda provoque un daño al Gobierno y apunta que se actuó “como corresponde”

    Moreira descarta que salida de subsecretario de Hacienda provoque un daño al Gobierno y apunta que se actuó “como corresponde”

    6.
    Partido Nacional Libertario amenaza con retirar su apoyo a la reforma del SAE si el gobierno elimina medidas de seguridad

    Partido Nacional Libertario amenaza con retirar su apoyo a la reforma del SAE si el gobierno elimina medidas de seguridad

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    De la lluvia al calor intenso: pronostican hasta 35 °C en estas regiones

    De la lluvia al calor intenso: pronostican hasta 35 °C en estas regiones

    Servicios

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    Rating del jueves 23 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 74 comunas donde se posterga el pago de impuestos por los efectos del sistema frontal

    Las 74 comunas donde se posterga el pago de impuestos por los efectos del sistema frontal

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal
    Chile

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    Tribunal acoge solicitud de la defensa de Karen Rojo y abona 1.463 días que estuvo recluida en Países Bajos

    El Rana enfrenta formalización por crimen del carabinero Marcos Cosme: Fiscalía pide prisión preventiva y detalla ataque

    Caso Sartor: Victoriano Cerda y Marcelo Pesce declararon esta semana en la Fiscalía
    Negocios

    Caso Sartor: Victoriano Cerda y Marcelo Pesce declararon esta semana en la Fiscalía

    AmCham Chile impulsará agenda público-privada para promover la revisión de los aranceles aplicados por EE.UU.

    Los productos chilenos que se salvan del arancel de castigo de Estados Unidos y los que no

    En qué regiones de Chile habrá lluvia hoy, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué regiones de Chile habrá lluvia hoy, según el pronóstico

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    No solo daños materiales: los riesgos para la salud que dejan los anegamientos y el temporal en Chile (y cómo evitarlos)

    “No estuvo a la altura”: en Argentina apuntan a Boca Juniors tras el ajustado triunfo ante O’Higgins
    El Deportivo

    “No estuvo a la altura”: en Argentina apuntan a Boca Juniors tras el ajustado triunfo ante O’Higgins

    Sin refuerzos y con una ansiada renovación: cómo llega Colo Colo al reinicio de la Liga de Primera

    El gran paso de Joaquín Larrivey: la crucial determinación que adoptó la figura de Deportes Concepción

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027
    Cultura y entretención

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027

    Facebrooklyn presenta nuevo single junto a la artista mexicana izatkm

    Festival de Venecia 2026 estrenará cinta filmada en Rapa Nui y regreso del chileno-italiano Marco Bechis

    Trump y Netanyahu se reunirán el próximo martes en la Casa Blanca
    Mundo

    Trump y Netanyahu se reunirán el próximo martes en la Casa Blanca

    Reino Unido responde a Irán que el Ejército está listo 24 horas al día para defenderse de un ataque

    A un mes de terremotos en Venezuela: Médicos Sin Fronteras asegura que necesidades más urgentes son acceso a agua potable, refugio y salud mental

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad
    Paula

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños