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    AmCham Chile impulsará agenda público-privada para promover la revisión de los aranceles aplicados por EE.UU.

    El gremio consideró que la solidez de las instituciones chilenas, la profundidad de la relación bilateral y la vigencia del Tratado de Libre Comercio suscrito en 2004 justifican un tratamiento diferenciado.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Amcham

    AmCham Chile se opone a cualquier medida arancelaria y llamó a revisar la sobretasa de 12,5% que Estados Unidos impuso a las importaciones chilenas (y de otros socios comerciales), en el marco de la investigación de la Sección 301 sobre trabajo forzoso.

    El gremio sostuvo que la trayectoria de Chile como socio estratégico de Estados Unidos amerita un “tratamiento acorde” a esa relación y que impulsará una agenda público-privada para promover su revisión.

    Cabe recordar que la sobretasa anunciada por la Casa Blanca alcanza a 60 economías que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses.

    “Como Cámara estamos en contra de cualquier medida arancelaria”, señaló la entidad en un comunicado, pues a su juicio atentan contra el principio de promoción del libre comercio, que consideró un pilar fundamental para el crecimiento y el progreso económico mundial.

    El gremio consideró que la solidez de las instituciones chilenas, la profundidad de la relación bilateral y la vigencia del Tratado de Libre Comercio suscrito en 2004 justifican un tratamiento diferenciado.

    AmCham dijo compartir el objetivo de erradicar el trabajo forzoso del comercio internacional, compromiso que afirmó estar respaldado por la institucionalidad chilena y las prácticas de las empresas socias de la Cámara. El gremio indicó que continuará colaborando con las autoridades en la adopción de controles que permitan avanzar hacia condiciones arancelarias más favorables.

    “Como Cámara estamos en contra de cualquier medida arancelaria”, dijo el gremio

    La entidad valoró las exenciones ya establecidas para productos relevantes de la canasta exportadora chilena y consideró que existe fundamento técnico para ampliarlas.

    El gremio dijo que continuará posicionando a Chile ante las autoridades, el Congreso y las empresas estadounidenses como socio estratégico y proveedor confiable, junto con promover inversiones en centros de datos, minería y minerales estratégicos, además de una agenda de propiedad intelectual e innovación.

    AmCham destacó que Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile, con un intercambio de US$ 33.908 millones en 2025, y el segundo inversionista extranjero en el país, con un stock de US$ 29.455 millones.

    La Cámara afirmó que seguirá articulando al sector privado, su red de cámaras binacionales y las autoridades de ambos países para fortalecer la relación bilateral y mejorar las condiciones de acceso de las exportaciones chilenas al mercado estadounidense.

    Más sobre:AmchamAranceles

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