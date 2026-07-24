La tragedia llega al nuevo Camp Nou. El Barcelona se enluta con la muerte de un trabajador, que participaba en las obras de construcción a del estadio, con la finalidad de transformarlo en uno de los más modernos de Europa y el mundo.

La prensa española informa que el operario, de 54 años, perdió la vida después de sufrir un fuerte golpe mientras participaba en las faenas. Se trata del primer accidente fatal vinculado a las obras.

La tragedia llega al nuevo Camp Nou: fallece un trabajador en el primer accidente mortal en el nuevo estadio del Barcelona

“Según han informado los Mossos d’Esquadra en un comunicado, agentes de la comisaría de Les Corts de Barcelona han recibido hacia las 15:30 horas el aviso en relación a este accidente laboral”, consigna un reporte de la agencia EFE.

Las obras de remodelación del Spotify Camp Nou comenzaron el 1 de junio de 2023. Después de completarse la estructura de la tercera gradería, ahora se trabaja en un anillo de compresión para sostener la cubierta del recinto.

Los esfuerzos de los Mossos, de la Unidad de Investigación, y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) resultaron vanos en el intento por salvarle la vida del trabajador. La policía catalana comunicó el accidente al juzgado de instrucción respetivo y al departamento de Empresa y Trabajo.

El Barcelona ha continuado cumpliendo sus compromisos en el recinto mientras se realizan los trabajos.