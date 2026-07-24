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    Política

    Cómo Kast zanjó la salida del subsecretario Rodríguez tras el test de drogas positivo

    El Presidente encabezó una reunión de emergencia, luego de que Interior fuera notificado del resultado positivo de la primera muestra del examen aplicado a la hoy exautoridad de Hacienda. Aunque se evaluó esperar la contramuestra e incluso otras alternativas, terminó imponiéndose la tesis de actuar de inmediato para mantener el estándar que el propio gobierno se ha autoimpuesto en la materia.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Paula Catena
    Subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

    La reunión que el Presidente José Antonio Kast tenía programada la tarde del jueves con los presidentes de los partidos oficialistas comenzó más tarde de lo previsto.

    Antes de recibir a los dirigentes en La Moneda, el Mandatario debió encabezar una cita de emergencia luego de que el Ministerio del Interior fuera notificado de que la muestra del segundo examen de drogas practicado en junio al subsecretario de Hacienda -el primero fue realizado en abril-, Juan Pablo Rodríguez, había arrojado un resultado positivo. En el encuentro participaron el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado; y el director de Comunicaciones y Contenidos de la Presidencia, Cristián Valenzuela.

    Hasta Palacio también había llegado el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien alcanzó a advertir el inusual movimiento previo al inicio de la reunión política.

    Sobre el escritorio del Presidente se instaló una interrogante. ¿Debía el gobierno comunicar de inmediato el resultado y pedir la renuncia de Rodríguez, aun cuando la contramuestra todavía no estaba disponible? Según distintas fuentes conocedoras de la conversación, el debate no fue sencillo.

    Por un lado, varios advirtieron que una decisión apresurada podría generar un perjuicio irreversible para la autoridad si posteriormente la segunda muestra descarta el resultado inicial. Incluso se analizaron alternativas intermedias, como suspender temporalmente al subsecretario mientras concluía el procedimiento.

    Sin embargo, terminó imponiéndose otro argumento. En Palacio recordaron que el propio Kast construyó parte de su discurso presidencial sobre la incompatibilidad entre el consumo de drogas y el ejercicio de cargos públicos.

    De hecho, durante la conformación de su gabinete el Jefe de Estado transmitió a quienes convocó que quien consumiera drogas simplemente no debía asumir una responsabilidad de gobierno. A eso se sumó otra consideración: varios presentes recordaron episodios de administraciones anteriores en que La Moneda fue cuestionada por conocer antecedentes sensibles y no transparentarlos de inmediato, dejando que los casos terminaran revelándose por la prensa.

    El caso Monsalve y el manejo de la administración Boric apareció durante la conversación como uno de esos ejemplos que el actual oficialismo había criticado con fuerza desde la oposición.

    El razonamiento fue reforzado por el marco normativo vigente. Tras las modificaciones impulsadas este año, las autoridades de gobierno están obligadas a someterse a exámenes de drogas, cuyos resultados pueden hacerse públicos. En el caso de los subsecretarios, el resultado es comunicado tanto al propio examinado como al Ministerio del Interior -cartera encargada de coordinar el proceso- y a Senda.

    La primera muestra fue la que arrojó un resultado positivo. La segunda permanece pendiente y será la que confirme o descarte ese antecedente.

    Con esa definición ya adoptada, el gobierno comunicó a Rodríguez que debía dejar el cargo. Según reconstruyen distintas fuentes, la conversación estuvo marcada por la cautela respecto del lenguaje que se utilizaría públicamente. Precisamente porque la contramuestra aún no se conoce, en Palacio insistieron en evitar afirmaciones categóricas y optaron por explicar que la decisión respondía al resultado de la primera muestra y al estándar político fijado por el propio Ejecutivo.

    De hecho, a varios de los que conversaron con el Presidente Kast en las horas siguientes de la decisión, les quedó la sensación de que la decisión adoptada con Rodríguez podría revertirse si se descarta algún consumo problemático. De todas formas, en el gobierno aseveran que eso no está definido. Lo que sí es que varios percibieron al Mandatario afligido.

    Quienes hablaron con Rodríguez esa misma jornada lo describen como profundamente afectado. Aunque es independiente, la exautoridad es cercana a personeros UDI y al Partido Republicano.

    Por lo mismo, el timonel de esta última colectividad, el senador Arturo Squella, conversó con él durante la tarde y luego transmitió a su entorno que el exsubsecretario le afirmó que nunca había consumido drogas y que atribuía el resultado a un eventual error o alteración de la muestra. Algo que refrendó en un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

    A La Tercera, Squella confirmó que “tuve la oportunidad de hablar con Juan Pablo. Le creo totalmente, no solo por la explicación que da del caso, sino porque conozco su trayectoria de muchos años y es un profesional impecable".

    Y añadió: “Esperaría que cuando todo se aclare, contemos con Juan Pablo de vuelta. Me da la impresión que es lo que quieren todos”.

    En Hacienda, en tanto, la noticia también golpeó al ministro Jorge Quiroz, quien resintió la salida del segundo al mando del edificio de Teatinos 120. Por ahora, la subrogancia quedó en manos de Tomás Bunster, aunque en Palacio aseguran que esa designación responde únicamente a razones de continuidad administrativa mientras se define un reemplazante permanente.

    Esta mañana, el titular de Hacienda destacó el paso de Rodríguez por el gobierno. “Quiero decir que ha sido un tremendo aporte del ministerio, un tremendo profesional. Muchas cosas que hemos hecho no habrían sido posibles sin su colaboración”, remarcó.

    Sobre la defensa que hizo el removido subsecretario, Quiroz señaló: “Yo creo que en esa materia mejor siempre esperar a que el proceso termine. Él ha señalado que solicitó contramuestras y está en ese proceso. Esperemos que eso termine mejor”.

    El tema también fue motivo de conversación este jueves por la noche entre Kast y los presidentes de partidos del oficialismo. Ahí, según presentes, el Mandatario contó cómo se tomó la decisión y lo compleja que fue. Además, se sinceró que se evaluó informarlo a través de un comunicado, pero por lo delicado de la situación se optó porque fuera una vocería del biministro.

    Según informó el biministro Claudio Alvarado, él fue quien le comunicó la decisión a Rodríguez. De acuerdo a las mismas versiones, el Presidente no se habría comunicado con el ahora exsubsecretario.

    En la cita con los timoneles, el Ejecutivo transmitió que, de salir negativa la contramuestra de drogas, Rodríguez podría reincorporarse al gobierno. Eso sí, no necesariamiente en el mismo cargo. El criterio que se remarcó, agregan, es el de no “cometer alguna injusticia”.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaLa MonedaJuan Pablo RodríguezTest de Drogas

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