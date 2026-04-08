Kast se somete a test de drogas y anuncia proyecto de ley que exigirá exámenes periódicos a parlamentarios y presidentes de partido

Hasta el centro médico de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) de Las Condes, llegó el Presidente José Antonio Kast para realizarse un test de drogas, a través de una muestra de pelo.

Posterior al examen, el Mandatario afirmó este fue financiado con recursos propios y que sus resultados serán públicos. Además, entregó una serie de anuncios sobre la materia, que entrarán en vigor de manera inmediata.

En concreto, se modificará el Decreto Supremo N° 1.215 de 2006, incorporando el examen de muestra biológica de pelo como método estándar, de manera sustitutiva o complementaria del control de orina, permitiendo detectar el consumo de drogas durante los últimos 90 días.

Foto: Presidencia

También se instruirá a la Dirección de Presupuestos (Dipres) disponer de los recursos necesarios para que todos los servicios públicos y ministerios puedan costear los exámenes de sus autoridades.

A ello, se suma la exigencia de que los resultados de los exámenes deberán ser publicados en los sitios web institucionales dentro de los diez días hábiles siguientes a su realización.

Asimismo, el Presidente dio a conocer que en las próximas semanas el gobierno ingresará un proyecto de ley que amplía el marco normativo vigente.

Dicha iniciativa gubernamental planteará la ratificación de las obligaciones vigentes y extensión al Presidente de la República, con resultados públicos.

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También, se buscará la incorporación del mismo estándar para senadores y diputados, con exámenes periódicos y resultados públicos. Lo mismo se exigirá a las directivas nacionales de los partidos políticos como condición para acceder a financiamiento público.

A los candidatos de elección popular se les exigirá acreditar el resultado negativo en examen de pelo previo a la inscripción de sus postulaciones. En caso de que haya incumplimiento, implicará inhabilidad.

A su vez, se establecerá el examen de muestra biológica de pelo como estándar legal, realizado por laboratorios certificados.

Por último, la iniciativa también contemplará consecuencias jurídicas. Los resultados positivos confirmados, podrán implicar inhabilidad, cese de funciones o impedimento para postular a cargos públicos.

Exámenes voluntarios previos

En la instancia, el Presidente también abordó las tomas de muestras voluntarias que se hicieron, según él, la mayoría de los integrantes del gabinete, previo a asumir. Con ello, también dio cuenta que él, algunos subsecretarios, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no se las hicieron porque “se les pasó”.

“Bueno, se me pasó, pero ahora me estoy poniendo al día, y el ministro Quiroz se va a poner al día hoy, mañana, o cuando vuelva de las exposiciones que está haciendo en el Parlamento. Ninguno de nosotros tiene problema”, dijo.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Todos los ministros, todos los subsecretarios, todos los jefes de servicio, todas las personas que se han incorporado al gobierno, quizás no va a ser examen de pelo para las otras personas que entraron a trabajar con nosotros, pero doy por seguro que cada persona que haya ingresado a partir del 11 de marzo al menos va a contar con un examen de orina, que tiene que presentar para poder acreditar que no hay dependencia a ninguna sustancia relacionada con la droga “, continuó.

Requerido sobre los test que debe hacerse el gabinete ahora ya en sus cargos, señaló que “es una norma legal que se va a cumplir, pero queremos hacerle modificaciones para ampliar el espectro de personas que se tengan que hacer este examen".