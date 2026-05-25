La caía de Universidad Católica ante Colo Colo, en el Claro Arena, no solo tiene repercusión a nivel local. Al margen de perder un clásico en su nueva casa, los cruzados también entregaron una señal que llamó la atención en Argentina, donde este jueves enfrentarán a Boca Juniors, en un duelo que definirá la clasificación para la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Al otro lado de la cordillera estaban pendientes del rendimiento de la escuadra de Daniel Garnero en el choque ante la de Fernando Ortiz. De ese encuentro, extraerían conclusiones de cara al compromiso ante el equipo que dirige Claudio Úbeda.

“Atento Boca, Universidad Católica perdió el clásico de local”: la caída cruzada ante Colo Colo rebota en Argentina

En TyC Sports, por ejemplo, no dejaron pasar la derrota cruzada. “Atento, Boca: Universidad Católica perdió de local el clásico a días de visitar La Bombonera”, consigna el medio.

“Los cruzados empezaron ganando frente a Colo Colo, pero el Cacique se lo dio vuelta 2-1 en una ráfaga. El Xeneize sabe que no puede no ganar el jueves para avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores”, sintetizan los transandinos respecto del desarrollo del compromiso disputado en Las Condes.

"Daniel Garnero, entrenador del próximo oponente del cuadro de la Ribera, alineó a casi el mismo equipo titular que había parado para el cruce con Barcelona de Ecuador, con solamente tres cambios. Salieron Fernando Zuqui, Fernando Zampedri y Jimmy Martínez e ingresaron Cristián Cuevas, Matías Palavecino y Juan Francisco Rossel. La suplencia de los tres futbolistas fue únicamente para darles descanso y todos ingresaron en el complemento, por lo que se estima estarán óptimos para jugar con el Xeneiz", consigna la publicación respecto de las decisiones del estratega.