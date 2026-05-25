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    El calor de París pasa la cuenta en Roland Garros: “Lo he pasado mal, había momentos en los que ni se respiraba”

    El español Alejandro Davidovich (23°) se quejó por las condiciones climáticas que marcan el debut del certamen en la capital francesa. Este martes jugarán Alejandro Tabilo y Christian Garin.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    El calor de París pasa la cuenta en Roland Garros: “Lo he pasado mal, había momentos en los que ni se respiraba”.

    Este domingo arrancó Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. París recibe a las grandes figuras del tenis, que buscan consagrarse en uno de los torneos de mayor tradición del mundo. El certamen, que tiene como gran favorito a Jannik Sinner (1° del ranking ATP), no contará con el campeón vigente Carlos Alcaraz por una lesión a la muñeca derecha.

    Más allá de las expectativas que genera la competencia, el calor en la capital francesa pasa la cuenta. Así lo dejó en claro el tenista Alejandro Davidovich, 23º del mundo y español mejor clasificado en el certamen, tras la baja de Alcaraz, sufrió para vencer en cinco sets al bosnio Damir Dzumhur (87ª).

    "No me he encontrado bien físicamente. Lo he pasado mal por el calor. Había momentos en los que ni se respiraba. Él ha tenido la oportunidad de ganar en cuatro sets y yo después me he agarrado“, señaló.

    “He aceptado las condiciones. Sabía que hacía un calor increíble. Muy feliz de haber sacado el partido a cinco sets, pero no me voy enorgulleciendo de ganar en cinco, preferiría ganar más fácil”, cerró.

    La temperatura era de 26°C cuando comenzaron a jugar a las 11 de la mañana (hora local) y se esperaba que el calor alcance hasta los 31°C.

    Chilenos, a la cancha

    El certamen contará con apenas dos chilenos en el cuadro principal: Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) y Christian Garin (116°). Ambos conocieron sus rivales para el debut y sus respectivos caminos.

    Los dos tenistas nacionales tendrán su estreno el martes 26 de mayo. Gracias a su considerable mejor ranking, Tabilo tuvo un rival más accesible, en el papel. Se enfrentará ante el polaco Kamil Majchrzak (77°).

    Por su parte, Garin fue quien tuvo un peor sorteo, con un escenario más complicado que Tabilo. El ariqueño se enfrentará ante el estadounidense Learner Tien, actual top 20 del ranking ATP, la clasificación más alta que ha alcanzado.

    Ambos serán los únicos chilenos en Roland Garros. Tomás Barrios (135°) cayó en la segunda ronda de la qualy ante el francés Luka Pavlovic (240º), por 6-2, 6-7 (5) y 6-2, un rival al que había derrotado en la clasificatoria del año pasado y que esta vez se tomó revancha.

    En tanto, Nicolás Jarry (182°) ni siquiera disputó las clasificaciones, producto de una lesión en el codo derecho que recrudeció en las últimas semanas.

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