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    “Es la noticia más impactante en la previa al Mundial”: Uruguay acusa el impacto del último golpe de Bielsa en la Celeste

    El técnico rosarino decidió dejar fuera de la convocatoria a Nahitan Nández, una de las figuras de los charrúas en la zona media de la cancha.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Javier Valdés/Photosport JAVIER VALDES/PHOTOSPORT

    Desde que llegó al banco de Uruguay, Marcelo Bielsa ha llamado la atención por las decisiones que ha tomado. Primero dejó fuera de las convocatorias a Luis Suárez y Edinson Cavani, aunque al Pistolero le dio oportunidades más adelante.

    Ahora, a pocas semanas del inicio del Mundial de Norteamérica 2026, sorprendió al tomar una drástica decisión al momento de definir a los 26 jugadores que serán parte de la nómina oficial.

    De acuerdo a la información que emanó desde la prensa charrúa, el otrora entrenador de la Roja borró a Nahitan Nández, un jugador que parecía seguro en la mitad del campo. El volante que actualmente milita en el Al Qadisiyah F.C. de Arabia Saudita quedó apartado por motivos deportivos y ya le fue comunicada la decisión, aseguran desde el país oriental.

    Esto ha causado diversas reacciones en los medios Charrúas. “Sorprende. Es la noticia más impactante en la previa al Mundial. Es una noticia muy fuerte porque Nández es uno de los referentes, de los jugadores que más años tienen vistiendo la camiseta de Uruguay. Con o sin cinta, es uno de los capitanes”, dijeron en el programa local El Espectador.

    Ovación, en tanto, publicó que “se trata de una decisión fuerte en la previa al Mundial 2026 ya que se trata de uno de los referentes de la Celeste que no estará en el certamen en el que Uruguay ocupará un lugar en el Grupo H junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España”.

    También recordaron que durante la Copa América de 2024 “Nández tuvo discrepancias con el entrenador durante la disputa de ese certamen continental, pero a pesar de eso, posteriormente el polifuncional siguió estando en las convocatorias de Uruguay en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026”.

    Por su lado, el Observador tituló: “Sorpresa en la selección uruguaya: Marcelo Bielsa le comunicó a Nahitan Nández que no está convocado para el Mundial 2026”.

    “Se trata de una sorpresa dentro de la celeste, ya que Nández era uno de los jugadores más afianzados en el proceso de Bielsa. El lateral derecho jugó 22 partidos de los 33 encuentros que lleva el entrenador argentino en la celeste, entre ellos cinco de los seis que disputó el combinado en la Copa América 2024 y 13 de los 18 partidos de la selección en las Eliminatorias Sudamericanas”, añadieron.

    Su ausencia también es sorpresiva por la gran temporada que tuvo el futbolista de 30 años en el Al Qadsiah de Arabia Saudita, en el que fue elegido mejor jugador de la temporada por sus 8 goles y 11 asistencias en 36 partidos”, profundizaron.

    A su vez, Montevideo Portal enfatizó que “la selección uruguaya atraviesa horas de impacto tras una determinación fuerte de Marcelo Bielsa: Nahitan Nández no será tenido en cuenta para el Mundial 2026. La resolución, que fue comunicada directamente al futbolista, responde a criterios estrictamente deportivos”.

    “La noticia generó sorpresa en el entorno celeste, principalmente porque Nández venía siendo una pieza habitual en el armado del equipo, ya que desde la llegada del Loco, el lateral acumuló 22 presencias en 33 partidos entre Copa América y Eliminatorias”, continuaron.

    Por último, dieron cuenta que “la ausencia del ex Boca tiene un peso adicional: será el segundo Mundial consecutivo que se pierde. En Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 no integró la delegación por una situación judicial que lo mantuvo alejado del país, mientras que su única participación mundialista fue en Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, donde disputó todos los partidos del equipo”, cerraron.

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    Más sobre:FútbolMundial 2026Marcelo BielsaUruguayNahitan Nández

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