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    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz

    Trump ha acusado a Irán de violar el acuerdo “todos los días”. "Mienten, hacen trampas, matan gente. Han estado matando gente durante 47 años”, mencionó.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este miércoles de que volverá a atacar Irán esta noche y ha abierto la puerta a restablecer el bloqueo en el estrecho de Ormuz, horas después de dar por roto el alto el fuego y el memorando de entendimiento entre ambos países con el futuro de las negociaciones en el aire.

    “Les voy a dar una pequeña advertencia: vamos a golpearlos fuerte esta noche”, ha afirmado el jefe de la Casa Blanca en declaraciones junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante la cumbre de líderes de la OTAN que se celebra en Ankara, Turquía, después de asegurar que las fuerzas estadounidenses ya golpearon “muy, muy fuerte” a Irán durante la noche anterior.

    Trump ha acusado a Irán de hostigar la navegación en la estratégica vía marítima y de tratar de colocar minas, al tiempo que ha sostenido que incumple “todos los días” los compromisos alcanzados.

    En este contexto, ha insistido en que “ya se verá” qué ocurre con las negociaciones, aunque ha recalcado que no está “contento” con las autoridades iraníes y que cualquier eventual negociación debe girar en torno a la “desnuclearización de Irán”, que ha definido como el verdadero objetivo de la guerra.

    Así, ha subrayado que Teherán “dirá que está de acuerdo en todo” durante las reuniones y después saldrán a dar una rueda de prensa para asegurar que “nunca” se habló de ello. “Están locos. Hay algo mal en esta gente”, ha reprochado.

    “Durante 47 años han sido el matón de Medio Oriente, y ya no son el matón. Ya no son el matón”, ha aseverado el presidente estadounidense, que ha insistido en que su exigencia es “muy simple”: “No pueden tener un arma nuclear”.

    Preguntado por si el final del alto el fuego implica un retorno a una operación militar a gran escala, Trump ha acusado a Irán de violar el acuerdo “todos los días”. “Mienten, hacen trampas, matan gente. Han estado matando gente durante 47 años”, ha lanzado.

    Posible bloqueo en Ormuz

    Además, el presidente nortamericano ha abierto la puerta a restablecer el bloqueo en el estrecho de Ormuz, aunque ha precisado que, de adoptarse esa medida, afectaría únicamente a Irán, al que también ha acusado de tratar de colocar minas en la estratégica vía marítima.

    “Podríamos imponer un bloqueo. Podríamos volver a imponer el bloqueo. Y sólo será un bloqueo para Irán. Soltarán algunas minas si pueden, si pueden hacerlo. Pero es difícil, porque ahora estamos eliminando esos pequeños barcos”, ha afirmado.

    En este sentido, Trump ha insistido en que la República Islámica no tiene capacidad para responder a una nueva ofensiva estadounidense y ha reiterado que, pese a que normalmente no anunciaría una operación militar con antelación, en esta ocasión “no hay nada que puedan hacer al respecto”.

    “¿Vamos a ir esta noche? Normalmente no os lo diría. No os lo diría, pero ¿sabéis qué? No hay nada que puedan hacer al respecto. Así que la respuesta es: probablemente. Lo merecen”, ha remachado.

    Las declaraciones de Trump se producen en plena escalada entre Washington y Teherán, después de que el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) anunciara el lanzamiento de “fuertes” ataques contra Irán en respuesta a las “agresiones” iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz.

    A raíz de esa crisis, el presidente estadounidense dio por acabado el alto el fuego y el memorando de entendimiento con la República Islámica, al acusar a las autoridades iraníes de incumplir los compromisos alcanzados.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpIrán

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