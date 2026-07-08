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    Presidente de Irán advierte que la “conducta” de Estados Unidos en el Mundial “sigue su habitual política exterior”

    El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, señaló que la postura de Washington pasa por “infringir las normas, intimidar a sus rivales, crear obstáculos y hacer trampas”.

    Por 
    Europa Press
    pc

    El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha afirmado este miércoles que la “conducta” de Estados Unidos como anfitrión del Mundial de Fútbol va en línea con su “política exterior”, que, según Teherán, pasa por “infringir las normas” y “hacer trampas”, tras la reciente polémica por la suspensión de una tarjeta roja a un jugador estadounidense por parte de la FIFA y la situación vivida por la selección iraní durante el torneo.

    “La conducta del Gobierno estadounidense como anfitrión del Mundial sigue su habitual política exterior: infringir las normas, intimidar a sus rivales, crear obstáculos y hacer trampas. Este es su manual de estrategias de MAGA”, ha señalado, en referencia a ‘Make America Great Again’, eslógan del movimiento político del presidente estadounidense, Donald Trump.

    Irán rechaza esos juegos. Defendemos firmemente nuestros derechos”, ha destacado el mandatario en un mensaje en redes sociales, horas después de que Estados Unidos lanzara bombardeos contra el sur del país argumentando que es una respuesta a ataques contra buques en el estrecho de Ormuz y en línea con las críticas de Teherán contra las acciones de Washington durante el Mundial.

    El equipo iraní tuvo su base en Tijuana, México, pudiendo desplazarse a territorio estadounidense solo un día antes de sus dos primeros partidos y dos días del último encuentro. Además, después de cada partido tuvo que abandonar inmediatamente Estados Unidos, que además denegó los visados a varios miembros del equipo técnico.

    El combinado de Irán quedó eliminado tras empatar los tres partidos de su grupo frente a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

    Así, quedó en tercer lugar del Grupo G, sin llegar a ser uno de los ocho mejores equipos en esta posición por diferencia de goles, lo que supuso su salida del Mundial de Fútbol antes del inicio de los cruces eliminatorios.

    Más sobre:MundoIránMasud PezeshkianEstados UnidosDonald TrumpMundial de Fútbol

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