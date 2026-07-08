Así funciona la red de Metro este miércoles 8 de julio: todo el servicio está disponible
Revisa el estado de las líneas del servicio de transporte de la Región Metropolitana y las recomendaciones que hace.
La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.
El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.
Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.
La red comienza sus operaciones sin novedades
“Si vas saliendo de casa te contamos que toda la red se encuentra disponible”, señala Metro en su cuenta de X.
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