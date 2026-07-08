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    Trump dice que detendrá “completamente” el comercio con España: “Es un aliado terrible en la OTAN”

    "España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer más negocios comerciales con España", sostuvo Trump.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: The White House.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado nuevamente contra España diciendo que detendrá “completamente” el comercio bilateral y que es “una causa perdida” además de “un socio terrible en la OTAN” por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

    “España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas”, ha dicho Trump durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

    Trump ha expresado su enfado con varios aliados alegando que tienen poco compromiso con la OTAN, aunque ha señalado especialmente a España porque “son hostiles”, “no están de acuerdo con nada” y dicen “abiertamente” que no van a aumentar su inversión en defensa más allá del 2%.

    Así se ha expresado durante la segunda jornada de cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara, la capital de Turquía, donde anoche acudió a una cena de gala organizada por el presidente Recep Tayyip Erdogan, y en la que habló con varios líderes, entre ellos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

    “Hablé con Italia. Hablé con... no hablé con España. España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer más negocios comerciales con España. Quiero que lo corten”, ha explicado al ser preguntado sobre el desarrollo de la cena y sobre si habló con algunos de los jefes de Gobierno a los que criticó horas antes.

    El inquilino de la Casa Blanca también ha dicho que España “son mala gente” porque “tienen a todos los demás pagando y trabajando”, y ha avisado que “a ver qué tan hostiles siguen siendo” cuando llamen a la puerta de Washington y digan “por favor, por favor, queremos comerciar con usted, señor. Queremos comerciar con usted, señor”.

    “No tenemos que comerciar con ellos. No quiero hacer más comercio con ellos. ¿De acuerdo? Corten de inmediato. Ni siquiera hablen con ellos. No tienen remedio (...) Ganan mucho dinero con nosotros, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos”, ha proseguido arremetiendo contra España

    Del mismo modo, ha acusado al Gobierno de “tratar fatal” al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que “es un buen hombre” y “un gran líder”, y que “tienen suerte” en la Alianza de tenerlo como secretario general.

    En respuesta, Rutte ha defendido a España destacando que “ha dado un gran paso” desde la anterior cumbre de La Haya hasta ahora, ya que finalmente rebasó el limite del 2% en inversión estrictamente militar.

    “Usted ha mencionado a España, incluso ha logrado que España pague el 2%. Han dado un gran paso el año pasado, así que todavía hay problemas por resolver, pero oiga, incluso con España, yo destacaría que han llegado al 2%”.

    Más sobre:Estados UnidosEspañaOTANDonald Trump

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