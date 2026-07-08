Desconocidos disparan contra vivienda en El Bosque: mujer de 59 años se encuentra en riesgo vital

Una mujer se encuentra en riesgo vital luego de que desconocidos dispararan contra una vivienda en la comuna de El Bosque.

La víctima, sería una mujer de 59 años, la cual fue trasladada hasta el Hospital El Pino y se encuentra en riesgo vital.

Según detalló el fiscal ECOH Nicolás Núñez, los sujetos habrían efectuado más de 10 disparos desde el exterior del domicilio. “Se encontraba con su pareja, pero los impactos balísticos los recibe ella al salir básicamente a la entrada de su domicilio aparentemente”, detalló.

Por el momento se desconoce el número de sujetos que habría participado del ataque, así como el número de armas que habrían utilizado.

Finalmente, según detalló el fiscal, “estamos trabajando en el sitio del suceso, ya estamos levantando evidencia balística, que es bastante, y justamente se encuentran fijando el sitio del suceso, empadronando testigos y tomando declaraciones”.

Tras el hecho los sujetos habrían escapado en un vehículo desde el lugar.