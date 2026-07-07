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    De un cuartel de la PDI al estadio de Melipilla: los 11 proyectos urbanos abandonados en la RM en vías de ser recuperados

    El Estadio La Montura de San Miguel, el Polideportivo de La Granja, el Centro Cultural de Huechuraba y un Cesfam de Renca son parte de los proyectos que la Gobernación Metropolitana busca reimpulsar.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Centro Cultural Huechuraba antes de ser arreglado definitivamente.

    El Estadio Municipal Roberto Bravo Santibáñez, ubicado en Melipilla, Región Metropolitana, fue inaugurado en mayo de 1942. Con una capacidad para 6.500 espectadores, durante décadas mantuvo un aspecto similar, característico de los estadios chilenos: alambrado, pista de ceniza, marcador con tiza.

    En 2019 comenzó un histórico proceso de remodelación, el que inicialmente apuntaba a tener un estadio de mayor capacidad, con tecnología de vanguardia, sin embargo, el proyecto sigue en veremos.

    Este es solo uno de los ejemplos de proyectos que el actual Gobierno Regional Metropolitano de Santiago encontró en estado de “abandonado” en la capital, y que ahora por política de “hacer bien ciudad”, decidieron ir sacándolas adelante uno por uno.

    Según información del Gobierno de Santiago, se establece que existen un total de 11 proyectos que se han visto enfrentados a diversos problemas, entre ellos, quiebre de empresas, fallidas licitaciones, entre otros.

    Así lucía el antiguo estadio de Melipilla antes de comenzar a ser remodelado.

    Algunos de estos son: Estadio La Montura de San Miguel; Complejo Deportivo San Gregorio, La Granja; Centro Cultural de Huechuraba; Estadio Municipal San José de Maipo; Cuartel de Policía de Investigaciones, Quilicura; CESFAM de Renca, Complejo Deportivo Villa Lo Arrieta, Peñalolén y el mencionado Estadio de Melipilla, por nombrar solo algunos.

    Este último por ejemplo, se encuentra en proceso de licitación, luego de paralizar sus obras en 2023. Cuenta con una inversión total de $10.602.545.000.

    Por otra parte, el Complejo Deportivo San Gregorio, se encuentra terminado, luego de una inversión de $6.938.501.000.

    El Estadio Municipal San José de Maipo está en estos instantes en ejecución luego de reiniciar los trabajos en 2025. Desde 2021 estaba paralizado. Cuenta con una inversión de $5.869.373.000.

    Así lucía el Polideportivo La Granja antes de ser inaugurado.

    En el caso del CESFAM de Renca, la actual administración lo “encontró” abandonado en 2020, y fue reinaugurado en 2024.

    Finalmente, revisando el detalle dentro del total de obras implementadas, el Complejo Deportivo Villa Lo Arrieta, también volvió a abrir sus puertas recientemente, luego de cuatro años de trabajo.

    Del total de 11 obras en las que la Gobernación Metropolitana ha intervenido, ocho ya fueron terminadas, mientras que tres aún se encuentran en proceso, ya sea en obra o en licitación. Además de los recursos entregados por el GORE, en algunos casos hubo apoyo sectorial, es decir, apoyo monetario de alguna otra institución.

    Así luce ahora el recinto en La Granja.

    “Como Gobierno de Santiago no tenemos dudas: no es una buena política pública dejar obras abandonadas. Cuando asumimos, heredamos proyectos detenidos, otros abandonados, con dificultades presupuestarias y administrativas, pero nuestra decisión fue siempre terminarlos, porque los compromisos con la ciudadanía se cumplen, porque una ciudad no puede quedar a medias”, señala el gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

    Estadio La Montura antes.

    Orrego añade que “así sacamos adelante obras como el Polideportivo de La Granja, los cuarteles de la PDI en San Ramón, Pudahuel y Quilicura, el Centro Cultural de Huechuraba, entre otras. Porque cuando una obra queda a medio camino, no solo se desperdician recursos públicos, también se rompe la confianza con las personas”.

    Por ejemplo, el Estadio La Montura de San Miguel tuvo una inversión inicial cercana a $6 mil millones y ahora cuenta con dos canchas sintéticas, un anfiteatro, área de juegos familiares, un circuito para perros, además de camarines remodelados.

    Por su parte, la iniciativa en La Granja contó con una inversión de 6.369 millones de pesos en 2018, de los cuales 4.370 millones de pesos fueron entregados por el Gobierno Regional Metropolitano.

    Estadio La Montura ahora.

    Ubicado en el sector de las calles San Gregorio y La Serena, completa casi 30 mil metros cuadrados (lo que equivale a tres hectáreas).

    Cuenta con un edificio polideportivo (5.490 m2), piscina semiolímpica temperada, un paseo peatonal, una cancha de fútbol de pasto sintético, la que incluye una pista de atletismo de 400 metros.

    Más sobre:RMGobernación Metropolitana

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