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    Culto

    Pablo Chill-E llega a Espacio Sporting en Viña del Mar

    El referente del trap chileno se presentará el próximo 18 de julio en el recinto viñamarino. Las entradas a la venta a través de vesti.cl.

    Por 
    Equipo de Culto
    FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

    Con una trayectoria que lo ha convertido en uno de los artistas más importantes e influyentes de la escena urbana chilena, Pablo Chill-E llegará el próximo 18 de julio a Espacio Sporting de Viña del Mar, donde ofrecerá un espectáculo que recorrerá sus mayores éxitos y el sonido que lo posicionó como uno de los máximos exponentes del trap en Latinoamérica.

    Dueño de un estilo inconfundible y de un discurso que ha conectado con millones de seguidores, el artista repasará canciones que se han transformado en verdaderos himnos para sus fanáticos, entre ellas “Vibras”, “Shishigang”, “Gitana”, “My Blood” y varias de las colaboraciones que lo han llevado a trascender fronteras, compartiendo música junto a figuras como Bad Bunny, Duki, Paloma Mami, Yung Beef y otros destacados exponentes del género.

    El último año ha estado marcado por importantes hitos en su carrera. Uno de ellos fue su aplaudida presentación en el Festival de Viña del Mar 2026, donde debutó sobre el escenario de la Quinta Vergara con un espectáculo cargado de invitados y una potente puesta en escena, consolidando el gran momento artístico que atraviesa.

    A ello se suma su participación como protagonista de Red Bull Symphonic en septiembre de 2005, el innovador formato internacional que, por primera vez en Chile y Latinoamérica, fusionó el trap con una orquesta sinfónica completa. En ese concierto, Pablo Chill-E reinterpretó algunos de los temas más importantes de su catálogo, demostrando la versatilidad de una obra que continúa expandiendo los límites de la música urbana.

    Su presentación en Espacio Sporting promete una noche de alta intensidad, que también estará acompañada de una fiesta. Entradas a la venta a través de vesti.cl. Evento para mayores de 18 años.

    Más sobre:Pablo Chill-EConciertoEspacio SportingViña del MarMúsicaMúsica Culto

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