Ministra Duco reafirma opción de BTS en el Estadio Nacional: “Esperamos que la productora nos envíe los antecedentes”

Los fanáticos y fanáticas del grupo BTS -agrupados en la fiel y organizada comunidad Army- siguen masticando los nervios y la ansiedad. La semana pasada, el Instituto Nacional del Deporte (IND) anunció que no autorizaba el Estadio Nacional para los recitales que el conjunto surcoreano tiene agendado para los días 14, 16 y 17 de octubre. La incertidumbre y el estupor fueron generalizados.

Eso sí, el fin de semana el gobierno abrió la puerta a que el espectáculo sí se realizara finalmente en el coliseo central de Ñuñoa, pero bajo una condición: que los organizadores, la productora DG Medios, entreguen una nueva propuesta técnica que se adecúe a los requerimientos del recinto y que no termine estropeando de forma grave el césped.

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Esta mañana, la ministra del Deporte, Natalia Duco informó de un nuevo plazo para que la compañía cuente con los permisos necesarios para el Estadio Nacional.

Según dijo en La Moneda, “les dimos otra oportunidad a la productora para que nos presente nuevamente los documentos y estamos a la espera de que eso ocurra, si es que la productora nos presenta los nuevos antecedentes que sean compatibles con la mantención del pasto”.

Luego acotó que la posibilidad de que el reducto sea aprobada es cierta: “Nosotros le vamos a ceder el coliseo del Estadio Nacional. Estamos a la espera de que la productora nos envíe los antecedentes respaldados con informes técnicos de distribución de carga, de montaje, de escenario, de las superficies que cubren el pasto, de días que el pasto va a estar cubierto. Hay muchos términos muy técnicos en relación a eso y una vez que esos se manden, nosotros lo vamos a revisar con mucha urgencia y vamos a dar una respuesta oficial (...) Se está dando la oportunidad de que envíen un nuevo plan de mitigación y si este plan es viable con la infraestructura deportiva, va a ser aceptado y el concierto va a poder ser realizado”.

Además, Duco afirmó que no le dieron un plazo a DG Medios, aunque entienden la urgencia de la situación.

Por otro lado, afirmó que trabajarán en protocolos para futuros eventos, con el propósito de evitar que estas situaciones de incertidumbre se repitan, donde las productoras venden entradas y anuncian conciertos sin tener los permisos o recintos confirmados.

De hecho, en un reciente comunicado, el gobierno afirmó que cambiara las actuales medidas en curso para que las promotoras de shows sean sancionadas en caso de no cumplir con los requerimientos mínimos para un espectáculo en vivo.

“Así, para que las productoras no solamente dejen medios, sino que todas tengan reglas claras, plazos claros y podamos realmente convivir cultura con deporte en este recinto tan importante”, aseguró.

También dijo empetizar con las seguidoras de BTS, con la “sensación” que hoy tienen, aunque dijo que “las personas con las que tienen que tener esa sensación es con la productora”, entregándole nuevamente la responsabilidad de DG Medios.