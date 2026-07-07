Oposición avanza en ofensiva contra Steinert: confirman comisión investigadora y no descartan acusación

Las coordinaciones de los diputados de la oposición para la ofensiva en contra de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, tuvo su primer avance concreto este martes, con el anuncio de la conformación de una comisión especial investigadora en la Cámara Baja.

Dichas conversaciones se iniciaron la semana pasada con una reunión telemática de los cinco integrantes opositores de la Comisión de Seguridad de la corporación, instancia en la que surgió la idea de fiscalizar la actuación de la exministra de Estado, además de una posible acusación constitucional.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Esto, luego del golpe de la Contraloría General a la otrora titular de Seguridad del Presidente José Antonio Kast, que en un dictamen, a petición de parlamentarios, zanjó que la exfiscal actuó fuera de sus atribuciones legales y debió abstenerse de pedir información reservada a la Policía de Investigaciones (PDI), de una indagatoria en curso, que ella misma conocía por su paso por el Ministerio Público en Iquique.

La diputada frenteamplista e integrante de la comisión de Seguridad, Tatiana Urrutia, dijo sobre la acción fiscalizadora: “Hemos decidido anunciar la comisión especial investigadora porque necesitamos que el gobierno responda a todas aquellas preguntas que se negó a responder en su momento”.

“Que deje de esconderse detrás de la PDI. Es el Ejecutivo a quien le corresponde dar cuenta de las decisiones que toma hoy día que está a cargo. Es por eso que hoy día anunciamos aquello. Y por cierto, es importante aclarar que nuestra preocupación no tiene que ver con una pelea entre oposición y oficialismo, tiene que ver con que aquí hay un caso grave, porque una ministra encargada de la seguridad pública se inmiscuyó en un caso del crimen organizado”, señaló.

Sobre la posibilidad de avanzar posteriormente en la ofensiva mediante una acusación constitucional, apuntó: “Nosotros creemos que lo más responsable hoy día es responder esas preguntas. Y probablemente ahí sepamos bien qué fue lo que pasó. Con ese detalle tomaremos la decisión para avanzar en otros mecanismos fiscalizadores”.

La jefa de la bancada de diputados del Partido Comunista, Daniela Serrano, en tanto, destacó que lo que busca la oposición es dar buen uso a estas herramientas en la Cámara.

“Buscamos también poner en valor nuevamente que las herramientas fiscalizadoras de la Cámara no son para mal utilizarlas, como lamentablemente la mal utilizó todo este tiempo el actual oficialismo, antigua oposición. Lo que nosotros hicimos es no forcejear a que ningún partido de la oposición tomara una decisión de manera casi amenazante o amenazada, sino que finalmente nosotros y nosotras tener un acuerdo que primero vamos a hacer una comisión especial investigadora para también reunir antecedentes suficientes y no descartar un mecanismo también como es la acusación constitucional”, sostuvo.

Además, reforzó que no hubo presiones entre las colectividades para avanzar en el contraataque a la exministra. “Cuando se habla de oposiciones no se trata de forcejear a un partido u otro, como lamentablemente sí lo hizo mucho tiempo el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario, haciendo que Chile Vamos tomará decisiones de las cuales ni siquiera estaban convencidos. Acá hay un acuerdo no solamente de unidad, sino de la seriedad con que debe actuar una oposición cuando le toca también fiscalizar a un gobierno”.

Steinert oficia a Contraloría

El anuncio de este martes de los diputados de oposición se da además luego que la exministra Steinert ofició a la Contraloría para solicitar que reconsidere su dictamen.

En el escrito, la exsecretaria de Estado acusa errores de derecho, vulneración de su derecho a defensa y sostiene que el pronunciamiento del órgano contralor debilita las facultades que la ley otorgó al nuevo ministerio.

En concreto, la presentación de la exfiscal busca que la Contraloría deje sin efecto o modifique las conclusiones más críticas del dictamen.

18-06-2026 RAUL LEIVA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Al respecto, el diputado socialista e integrante de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva, planteó que es importante saber si el actual titular de Seguridad, Martín Arrau, y el Presidente Kast, están de acuerdo con el requerimiento de Steinert.

“Es importante establecer y conocer si su sucesor legal, el actual ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y el gobierno del Presidente José Antonio Kast, comparte el requerimiento de la exministra, vale decir el cuestionamiento que esta realiza al órgano contralor, o si, por el contrario, está de acuerdo con el reproche que estableció la Contraloría respecto del actuar ilegal y fuera del marco normativo de la ex ministra Steinert”, advirtió.

Y dijo que “independiente de su legítimo malestar con el dictamen de la Contraloría, no me parece que se ataque el fondo del mismo desacreditando el actuar del órgano contralor. Muy por el contrario, el fortalecimiento de las instituciones es fundamental para resguardar un adecuado Estado de Derecho”.