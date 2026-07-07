Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina. Foto: Diego Martin /Aton Chile

Es uno de los medicamentos más utilizados para aliviar el dolor y bajar la fiebre. De venta libre y presente en la mayoría de las casas, el paracetamol suele ser la primera opción frente a síntomas asociados a resfríos , infecciones o molestias cotidianas.

Pero, ¿cómo funciona exactamente este medicamento y cuándo conviene elegirlo?

El Dr. Pablo Céspedes, médico general de UC CHRISTUS, explica a La Tercera que el paracetamol actúa principalmente en el sistema nervioso central “cambiando la percepción del dolor y el punto en donde el cuerpo establece la temperatura, es decir, la fiebre” , señaló el especialista.

Gracias a este mecanismo, ayuda a disminuir la fiebre y aliviar distintos tipos de dolor, aunque tiene una diferencia importante respecto de otros medicamentos de uso frecuente, como el ibuprofeno: no posee un efecto antiinflamatorio significativo .

Qué es el paracetamol y en qué casos se debería usar, según la medicina John Stillwell

¿Cuándo se recomienda usar paracetamol?

Según Céspedes, el paracetamol puede ser una buena alternativa en distintas situaciones, especialmente cuando se busca aliviar el dolor o controlar la fiebre .

“Si hay fiebre funciona. El paracetamol podría ser preferible por sobre el ibuprofeno pensando en su perfil de seguridad”, indica.

También suele ser una opción recomendada para dolores de cabeza de tipo tensional , así como para personas con ciertas condiciones médicas donde no se aconseja el uso de antiinflamatorios.

“Si es que estamos frente a una persona con gastritis, con antecedentes cardiovasculares o con enfermedad renal, 100% sería preferible un paracetamol” , explica.

El médico agregó que durante el embarazo también suele ser la alternativa indicada para tratar la fiebre. “En una mujer embarazada, si tiene fiebre, hay que elegir paracetamol”, afirma.

Un medicamento considerado seguro

Aunque todavía no se conoce con exactitud el lugar específico donde actúa en el organismo, el especialista destacó que sus efectos clínicos son ampliamente conocidos y predecibles.

“El efecto clínico es predecible y por eso lo ocupamos. Se considera seguro para el estómago y para el riñón” , señala.

El medicamento se procesa principalmente en el hígado. Sin embargo, utilizado en las dosis recomendadas, no suele representar un riesgo para este órgano.

“Mientras se mantenga una dosis apropiada, ajustada según la edad y el peso de la persona, no existe hepatotoxicidad, es decir, no existe riesgo hepático”, explica Céspedes.

En adultos, la dosis máxima recomendada es de 4 gramos al día. Superar esa cantidad puede provocar daños graves al hígado, especialmente porque se trata de un fármaco de fácil acceso.

“Dar una dosis mayor podría generar daños hepáticos fulminantes y por eso no se deben superar las dosis recomendadas”, advierte.

Qué es el paracetamol y en qué casos se debería usar, según la medicina

¿Se puede combinar con ibuprofeno?

El especialista indica que, bajo ciertas circunstancias paracetamol e ibuprofeno pueden utilizarse de manera alternada, ya que funcionan mediante mecanismos distintos .

“Es seguro y de hecho algunas guías lo recomiendan. Los dos tienen mecanismos que son distintos y no se solapan en su toxicidad”, señala.

Según explica, una estrategia utilizada especialmente para controlar fiebre o dolor significativo consiste en alternarlos cada tres o cuatro horas, aunque esta práctica es más frecuente en pediatría que en adultos.

¿Cuándo consultar a un médico?

Céspedes recomienda buscar atención médica cuando la fiebre supera los 39 o 40 grados y no disminuye con medicamentos , o cuando persiste por más de tres días en adultos o más de 48 horas en niños.

También es importante consultar si aparecen síntomas como dificultad para respirar, confusión, somnolencia excesiva o un empeoramiento progresivo del cuadro.

El llamado es especialmente relevante en grupos de mayor riesgo, como embarazadas, adultos mayores, personas inmunosuprimidas y niños pequeños .

“Si hay dudas diagnósticas, siempre consultar con tu médico de cabecera o el especialista que corresponda”, concluye.