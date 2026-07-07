SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El juicio de la prensa de España a Cristiano Ronaldo tras su último Mundial con Portugal: “La crónica de un fracaso anunciado”

    Luego de que la Roja europea eliminara a los lusos de la Copa del Mundo, los portales ibéricos aseguraron que CR7 se despidió mostrando un deslucido nivel, sobre todo, porque ya no tiene la calidad de la que gozó en el pasado.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    España reacciona tras dejar fuera del Mundial a Portugal y Cristiano Ronaldo. Foto: Selección de España/X.

    España anotó su nombre en los cuartos de final del Mundial 2026. Con angustia, el conjunto ibérico derrotó en la agonía por 1-0 a Portugal y puso fin al sueño de Cristiano Ronaldo por levantar la tan esquiva Copa del Mundo.

    Tras firmar el triunfo en Dallas, en los medios españoles festinaron con la eliminación del astro de los lusos. “España manda a la calle a Cristiano Ronaldo”, partió titulando Diario Sport. “El equipo supo sufrir, aguantar y ser mejor que Portugal hasta el punto de decidir en la prórroga con un gol de Mikel Merino al culminar una asistencia de oro de Ferran Torres. La Roja firmó el que fue el último partido en un Mundial de un desaparecido Cristiano Ronaldo“, agregaron.

    Para los portales hispanos, la partida de CR7 era esperable. “Nada de nada en cuanto a efectividad para un Ronaldo de poca injerencia en los marcadores: el doblete ante Uzbekistán no significó nada para la ‘manita’ final’, y un solitario gol de penalti contra Croacia se antojaba poco aporte comparado con las grandes figuras del Mundial -los Mbappé, Messi o Haaland-. El capitán portugués abandonó el campo entre lágrimas, las de aquel que sabe que dejó ir la última oportunidad. Desde 2006 intentando conseguirlo. 20 años después, Cristiano Ronaldo se quedó sin el gran premio. La crónica de un fracaso anunciado“, complementaron.

    El juicio de la prensa de España al último Mundial de Cristiano Ronaldo con Portugal. Foto: Selección de España/X.

    En Mundo Deportivo, en tanto, remarcaron que la participación del portugués fue escasa para las expectativas que se posaban sobre su figura. “Fue una triste despedida para el mito ex madridista y para la afición portuguesa, no sólo por la eliminación de Portugal en octavos contra España sino también por lo poco que, pese a que como siempre lo intentó, pudo aportar CR7 al juego ofensivo de su selección“, señalan.

    Marca, por su lado, eligió valorar la extensa carrera del Bicho al más alto nivel. “Cristiano sabía que podía pasar. Lo reconoció en rueda de prensa. Y aun así, las lágrimas se le escaparon tras el pitido final. “Te voy a ser sincero: independientemente de lo que pase mañana, saldré de aquí con la conciencia tranquila”, dijo. Y así fue. El de Madeira se marchó del campo con orgullo, sabiendo que a sus 41 años pocos pueden igualar su trayectoria“, consignaron.

    “Se marcha, mientras, como uno de los pocos jugadores (junto a Messi y Ochoa) capaces de jugar seis Mundiales... pero el único que ha anotado en todos ellos", concluyeron, homenajeando a un jugador que marcó época por casi dos décadas ininterrumpidas.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026MundialSelección de EspañaCristiano RonaldoFútbolSelección de PortugalCopa del Mundo 2026Norteamérica 2026Prensa españolaPrensa de España

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Samsung sufre dura caída en bolsa pese a que sus utilidades saltaron 1.800%

    Presidente electo de Colombia ordena detener el proceso de transición con el “gobierno corrupto” de Gustavo Petro

    Deslizamiento de tierra en el noroeste de China deja al menos cinco fallecidos

    Franja de Maricunga: dos mineras anuncian importante hallazgo de oro e inician explotación en el norte del país

    Petróleo sube tras reporte de ataque iraní a buques comerciales en el Estrecho de Ormuz

    Fuertes vientos y precipitaciones deja sistema frontal en el sur del país

    Lo más leído

    1.
    “¿A quién vas a llamar ahora, Donald?“: la prensa de Bélgica se burla de Estados Unidos tras eliminarlos del Mundial

    “¿A quién vas a llamar ahora, Donald?“: la prensa de Bélgica se burla de Estados Unidos tras eliminarlos del Mundial

    2.
    El dardo de Bélgica tras eliminar a Estados Unidos del Mundial: “Toda la saga de Balogun fue como un impulso extra”

    El dardo de Bélgica tras eliminar a Estados Unidos del Mundial: “Toda la saga de Balogun fue como un impulso extra”

    3.
    Quién es Alf-Inge Haaland, el padre del goleador de Noruega que guía los destinos del Androide que brilla en el Mundial

    Quién es Alf-Inge Haaland, el padre del goleador de Noruega que guía los destinos del Androide que brilla en el Mundial

    4.
    La ira de Tuchel con el VAR del chileno Juan Lara tras vencer a México en el Mundial: “¿Tres sudamericanos? No son buenos"

    La ira de Tuchel con el VAR del chileno Juan Lara tras vencer a México en el Mundial: “¿Tres sudamericanos? No son buenos"

    5.
    Lionel Messi contra Mohamed Salah: a qué hora y dónde ver los últimos partidos de los octavos de final del Mundial 2026

    Lionel Messi contra Mohamed Salah: a qué hora y dónde ver los últimos partidos de los octavos de final del Mundial 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este martes 7 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 7 de julio: todo el servicio está disponible

    Temblor hoy, martes 7 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 7 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    RM seguirá bajo alerta ambiental este martes por malas condiciones de ventilación: revisa la restricción vehicular

    RM seguirá bajo alerta ambiental este martes por malas condiciones de ventilación: revisa la restricción vehicular

    Fuertes vientos y precipitaciones deja sistema frontal en el sur del país
    Chile

    Fuertes vientos y precipitaciones deja sistema frontal en el sur del país

    Dos sujetos detenidos y más de tres kilos de droga decomisada en Conchalí

    Así funciona la red de Metro este martes 7 de julio: todo el servicio está disponible

    Samsung sufre dura caída en bolsa pese a que sus utilidades saltaron 1.800%
    Negocios

    Samsung sufre dura caída en bolsa pese a que sus utilidades saltaron 1.800%

    Petróleo sube tras reporte de ataque iraní a buques comerciales en el Estrecho de Ormuz

    Comisión de la Cámara aprueba en general proyecto eléctrico para saldar deuda con distribuidoras sin subir cuentas de luz

    Las personas con músculos fuertes en el pecho y la espalda tienen menos probabilidades de sufrir un infarto, según un estudio
    Tendencias

    Las personas con músculos fuertes en el pecho y la espalda tienen menos probabilidades de sufrir un infarto, según un estudio

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    “Nadie los ve; les falta talento”: el ninguneo de un singlista a doblistas que enciende la lucha por los premios en la ATP
    El Deportivo

    “Nadie los ve; les falta talento”: el ninguneo de un singlista a doblistas que enciende la lucha por los premios en la ATP

    “¿A quién vas a llamar ahora, Donald?“: la prensa de Bélgica se burla de Estados Unidos tras eliminarlos del Mundial

    El regalo y la amistad entre Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez, las esposas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”
    Tecnología

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Bersuit Vergarabat: “Estábamos en Chile cuando fue la revuelta social, fue muy simbólico”
    Cultura y entretención

    Bersuit Vergarabat: “Estábamos en Chile cuando fue la revuelta social, fue muy simbólico”

    Hombres y mujeres que cambiaron nuestro mundo: 10 poetas estadounidenses que revolucionaron la literatura moderna

    Oficio del IND afirma que no tenía reservas ni solicitudes formales para conciertos de BTS en el Estadio Nacional

    Presidente electo de Colombia ordena detener el proceso de transición con el “gobierno corrupto” de Gustavo Petro
    Mundo

    Presidente electo de Colombia ordena detener el proceso de transición con el “gobierno corrupto” de Gustavo Petro

    Deslizamiento de tierra en el noroeste de China deja al menos cinco fallecidos

    Hamas reitera su “total compromiso” con la propuesta de Estados Unidos para Gaza y acusa a Israel de “sabotaje”

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare