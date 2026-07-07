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    Hamas reitera su “total compromiso” con la propuesta de Estados Unidos para Gaza y acusa a Israel de “sabotaje”

    Desde la agrupación han argumentado que Israel busca “imponer una realidad de vacío administrativo para profundizar el sufrimiento del perseverante pueblo palestino".

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo. Rizek Abdeljawad

    El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) ha reiterado su “total compromiso” con la aplicación de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja de Gaza tras la disolución del órgano de gobierno en el enclave y ha criticado la “obstrucción” y “sabotaje” por parte de Israel para intentar impedir que el acuerdo sea materializado sobre el terreno.

    “Reafirmamos nuestro total compromiso con la aplicación del acuerdo de alto el fuego en Gaza, en todas sus cláusulas, y la continuación del trabajo hasta que la administración en la Franja sea totalmente transferida al Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG)”, ha señalado el grupo islamista a través de un comunicado.

    Así, ha destacado que “el paso responsable” de disolver el citado organismo “llega en el marco de la finalización de los preparativos administrativos y legales y los pasos para transferir las labores administrativas al CNAG”, al tiempo que ha advertido contra “los continuados intentos de la ocupación sionista para obstruir la aplicación del acuerdo y sabotear su curso”.

    Hamas ha señalado que Israel busca “imponer una realidad de vacío administrativo para profundizar el sufrimiento del perseverante pueblo palestino”, motivo por el que ha pedido a los mediadores que “adopten medidas urgentes” y “presionen” a las autoridades israelíes “para detener sus intentos de obstruir la aplicación del acuerdo”.

    En este sentido, el grupo ha hecho hincapié en la necesidad de que estos países “aceleren el proceso de entrada del CNAG a Gaza para que inicie inmediatamente sus labores”, algo que “impediría los planes de la ocupación, reforzaría la resiliencia del pueblo y aliviaría su sufrimiento”, según ha recogido el diario palestino ‘Filastin’.

    El jefe del CNAG, el economista palestino y ex viceministro de la Autoridad Palestina Alí Shaath, destacó el lunes que el organismo está “totalmente preparado para asumir sus responsabilidades nacionales” tras el anuncio de Hamas sobre la disolución del organismo gubernamental que rige los designios de la Franja de Gaza desde hace cerca de dos décadas.

    El CNAG se coordinará con la Junta de Paz encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cara a la aplicación de la segunda fase de la propuesta de Washington, en la que está previsto que Hamas deponga las armas y que las tropas israelíes se retiren de Gaza, donde una fuerza internacional estará a cargo de mantener la paz durante el proceso de reconstrucción.

    El organismo ha permanecido desde su creación fuera de Gaza, en parte por las objeciones de Israel a su entrada a Gaza, lo que ha impedido un traspaso de poderes. En este contexto, Hamas y otras facciones palestinas han mantenido encuentros en Egipto con mediadores para acercar posturas e intentar poner en marcha la segunda fase del acuerdo alcanzado en octubre de 2025.

    Más sobre:HamasGazaIsraelEstados Unidos

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