RM seguirá bajo alerta ambiental este martes por malas condiciones de ventilación: revisa la restricción vehicular

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó alerta ambiental para este martes 7 de julio en toda la cuenca de Santiago, debido a la persistencia de condiciones atmosféricas desfavorables para la dispersión de contaminantes.

La medida, adoptada por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente de la RM, busca proteger la salud de los habitantes de la capital frente al pronóstico de una ventilación insuficiente durante la jornada.

Durante este lunes 6 de julio las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente registraron una calidad del aire que se mantuvo entre los rangos de “bueno” y “regular”.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas previstas para este martes hacen prever un escenario poco favorable para la renovación del aire en la cuenca de Santiago.

De acuerdo con la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este martes se espera un régimen anticiclónico en superficie, acompañado por una transición de dorsal a flujo zonal en altura.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4°C y una máxima de 22°C, mientras que no existe probabilidad de advección, fenómeno que favorece el ingreso de masas de aire capaces de mejorar la ventilación de la cuenca.

Durante este lunes, la Región Metropolitana presentó un régimen anticiclónico con remanentes de aire frío en los niveles bajos de la atmósfera, junto con una dorsal en altura, condiciones que dificultan la dispersión de los contaminantes.

Ante este nuevo episodio crítico, las autoridades hicieron un llamado a la población a respetar las medidas preventivas vigentes, especialmente aquellas orientadas a disminuir las emisiones contaminantes.

Entre ellas, recordaron que continúa prohibido el uso de calefactores a leña y de otros derivados de la madera -con excepción de los equipos que utilizan pellets- en toda la Región Metropolitana.

Asimismo, no se pueden realizar quemas agrícolas en toda la Región Metropolitana entre el 1 de marzo y el 31 de octubre, medida que forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos.

En relación con actividades deportivas, el Ministerio de Educación sugiere que, en los días de alerta ambiental, las clases de educación física no se suspendan, sino que se modifique la intensidad de sus actividades, abordando aquellos objetivos de aprendizaje y contenidos más específicos que no requieran un mayor consumo de oxígeno, idealmente realizándolas bajo techo. Esta medida debe ampliarse a los recreos y/o a las pausas educativas.

Restricción vehicular

Para los automóviles, station wagons, motocicletas y similares sin sello verde, de años anteriores al 2002, la restricción vehicular rige para todos al interior del anillo de Avenida Américo Vespucio. Fuera de este anillo, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, la medida se aplicará para los que sus patentes terminen en 0-1-2-3, desde las 7.30 a 21 horas.

Asimismo, para los automóviles, station wagons, motocicletas y similares con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, se aplicará en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto para los que sus placas finalicen en los dígitos 0-1, desde las 7.30 a 21 horas.

Para motocicletas y similares inscritas antes del 1 de septiembre de 2010, se aplicará en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto para las que sus patentes finalicen en los dígitos 0-1, desde las 7.30 a 21 horas.

Para los buses del transporte privado, buses interurbanos y rurales sin sello verde, la restricción regirá para las patentes terminadas en 0-1-2-3, en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto, entre las 10 y las 16 horas.

En tanto, para los vehículos de carga, incluyendo las camionetas, sin sello verde, se aplicará en los dígitos 0-1-2-3 al interior del anillo de Avenida Américo Vespucio entre las 10 y las 18 horas. Para vehículos de carga y camionetas con sello verde, no aplica la medida.