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    Megarreforma: Comisión de Medio Ambiente votará este martes más de 200 indicaciones

    Instancia legislativa analizará en particular, hasta total despacho, las enmiendas al proyecto de reconstrucción nacional ingresadas hasta las 20 horas de este lunes.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Hasta total despacho sesionará este martes la Comisión de Medio Ambiente del Senado, en una jornada en que la instancia deberá votar en particular las más de 200 indicaciones a la megarreforma que ingresaron hasta las 20 horas de esta jornada, el plazo límite para presentar enmiendas al proyecto.

    Esto, luego de que los senadores de la comisión sostuvieran este lunes su segunda y última cita -que se extendió por casi 9 horas- para escuchar diversas exposiciones de expertos respecto del alcance medio ambiental del denominado proyecto de reconstrucción nacional, ocasión en la que estuvo presente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Así, hasta la sesión de este lunes en el ex Congreso Nacional en Santiago arribaron autoridades del Ministerio del Medio Ambiente y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, además de diversas ONG y representantes de los pescadores artesanales y trabajadores de la industria salmonera, entre otros.

    En la ocasión, el debate estuvo marcado por las modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la restitución de gastos a empresas en caso de que una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada.

    Tras la cita, el presidente de la instancia, senador Sergio Gahona (UDI), informó que “hay un poco más de 200 indicaciones y por lo tanto mañana (martes) nos vamos a abocar rápidamente a poder discutir esto, a partir de las 12:30 horas en Valparaíso, hasta total despacho. Así que esperamos tener despachado este proyecto en la parte medioambiental (...) durante el día”.

    Por su parte, el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, indicó que desde el gobierno ingresaron cerca de 20 indicaciones “que recogen muchas de las observaciones que aquí se escucharon, porque muchas de estas observaciones se habían escuchado antes, en la discusión que salió en la Cámara, en observaciones que han hecho expertos, profesores, especialistas, grupos interesados en la materia, así que creo que muchas de estas observaciones van a ser subsanadas, no todas, porque también hay enfoques distintos en esta materia de cómo hay que proceder, pero creo que muchas de las observaciones técnicas van a estar subsanadas en las indicaciones que ya se ingresaron”.

    Quiroz defiende restitución por anulación de RCA

    Durante el debate de la sesión, el ministro Quiroz debió nuevamente salir a defender uno de los puntos más polémicos del proyecto en el marco medio ambiental: la restitución de gastos a las empresas a las que se les anule su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

    Cabe recordar que la megarreforma permite a los titulares acceder a una restitución de los gastos asociados a su respectivo proyecto, en el caso de que su RCA sea anulada por una sentencia. Esto, con el fin de entregar certeza jurídica y atraer capital.

    Así, el titular de Hacienda fue interpelado por el senador Diego Ibáñez (FA), el cual le consultó al ministro si existe certeza respecto del gasto asociado a esta norma y, en este mismo sentido, cuál sería el monto estimado para estas restituciones.

    Y tras afirmar que no dispone información respecto de si este sistema se ha utilizado con éxito en otros países, Quiroz sostuvo que la medida, al operar como un seguro, supondrá mayores ingresos fiscales y, no así, una merma económica.

    “En los informes financieros no se ponen los gastos contingentes, pero si hubiese que estudiarlo desde el punto de vista económico, yo creo que son aumentos de recaudación, no pérdidas, en valor presente”, sostuvo.

    Agregó que “este es un típico caso de seguros: es un riesgo muy, muy pequeño, pero es un gasto muy, muy grande para el inversionista. Eso ocasiona que la mayoría de los inversionistas en proyectos grandes, esperan a que terminen todos los procesos antes de hacer la inversión. Es un perído largo de espera. Y si uno calcula, aproximadamente, ese período largo de espera, que con un seguro como este va a ser muy corto, la recaudación que obtiene el gobierno por este sistema es mucho más en valor presente, incluyendo eventuales gastos que puedan venir después. Porque así opera un seguro. Técnicamente es un seguro”, relevó.

    Más sobre:MegarreformaSenadocomisión de Medio Ambienteindicacionesvotación

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