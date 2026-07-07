Un paso clave al Mundial 2027 de Básquetbol: Chile derrota a Venezuela y clasifica a la segunda fase de Clasificatorias

La Selección Chilena de Básquetbol venció a Venezuela y clasificó a la segunda fase de clasificatorias rumbo al Mundial 2027. Foto: FIBA.

La Selección Chilena de Básquetbol da un paso clave rumbo al Mundial de Qatar 2027. Este lunes, en Cali, Colombia, el quinteto nacional derrotó por 78-66 a su par de Venezuela y se clasificó a la segunda ronda de las Clasificatorias. Esto quiere decir que, durante los meses de agosto, noviembre y febrero, enfrentará en ventanas dobles a Estados Unidos, República Dominicana y México, respectivamente, para acercarse aún más a la cita planetaria.

Felipe Haase, con 14 puntos, fue la gran referencia anotadora de una plantilla que se comienza a ilusionar de la mano del entrenador Juan Manuel Córdoba. Cabe remarcar que en el partido anterior este grupo de jugadores ya había dado el campanazo al imponerse a Colombia, en calidad de visita.

Chile derrotó a Venezuela y sueña con dar el golpe en la segunda fase de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2027. Foto: FIBA.

Es claro que desde el combinado chileno quieren seguir haciendo historia, sobre todo después de varios años de decepciones y pasos en falso. Ahora, frente a las potencias del continente, tienen la posibilidad de competir mano a mano y ratificar el proyecto por el que vienen apostando en conjunto desde los 14 años. La base de jugadores y el experimentado director técnico hacen soñar a Chile.