Subsecretaria Giannini viaja a Nueva York para participar de cumbre con policías en la ONU

La subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, viajó a Nueva York, Estados Unidos, junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director nacional de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna.

El propósito del viaje es participar de la Cumbre de Jefes de Policía de las Naciones Unidas (UNCOPS 2026) que comenzó este lunes en la sede de la ONU en Nueva York.

El simposio, que se extenderá hasta el miércoles, reúne a ministros, jefes policías de países miembros de la ONU y representantes regionales que repasarán temáticas de seguridad y cooperación internacional.

Por ejemplo, entre los temas principales que se revisarán está operacionalizar el papel de la División de Policía de la ONU como proveedor de servicios, mejorar el desempeño de esa institución e integrar sus prioridades en los procesos y foros internacionales de paz y seguridad.

Este lunes, el representante permanente de Chile ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Roberto Ampuero, realizó un saludo protocolar luego de que se hiciera una bienvenida a la Misión Permanente de Chile. El martes, en tanto, habrá una charla de la División de la Policía de la ONU y la PDI sostendrá una reunión bilateral con Países Bajos .

La División de Policía de la ONU es el organismo encargado de definir políticas y directrices para las actividades policiales internacionales de mantenimiento de paz. Forma parte de la Oficina de Estado de Derecho e Instituciones de Seguridad desde 2000.

Entre sus funciones principales está ofrecer asesoramiento técnico a los componentes policiales de los países para las operaciones de paz, gestionar el reclutamiento del personal y desarrollar alianzas para cumplir con sus mandatos. Según aseguran, en sus labores también está la de trabajar activamente para aumentar la representación de mujeres policías en las misiones.

En el último día de la actividad a la que asiste Giannini se efectuarán tres asambleas generales, una sobre la visión para el futuro de la Policía de Naciones Unidas, otra sobre la innovación y nuevas tecnologías de dicho departamento, y el último acerca del fortalecimiento de la cooperación para abordar los desafíos transnacionales. En esa última asamblea, que se realizará este miércoles, Giannini tomará la palabra para realizar una intervención a nombre de la delegación chilena. Ese mismo día, la PDI tendrá otra reunión bilateral, esta vez con Francia.