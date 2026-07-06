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    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    ¿Volverá la lluvia a Santiago? Revisa el pronóstico para la Región Metropolitana, las regiones de Chile que tendrán precipitaciones esta semana y qué se espera para los próximos días.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico Tendencias / La Tercera

    Algo de lluvia cayó el pasado fin de semana en la Región Metropolitana. El evento fue débil y breve, no obstante, una revancha podría llegar los próximos días, según algunos modelos meteorológicos.

    La proyección más reciente de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestra que aunque hoy Santiago despertó con heladas, desde el martes 7 de julio las temperaturas en la zona central comenzarán a subir: las mínimas oscilarán entre 4 y 6 °C, mientras que las máximas alcanzarán hasta los 19 y 22 °C.

    En paralelo, la zona centro-sur y sur será la que recibirá lluvia en el corto plazo: desde la Región de O’Higgins hasta Magallanes, se registrarían distintas jornadas de precipitaciones durante esta semana.

    ¿Y cuándo podría volver la lluvia a la RM? Esto es todo lo que dice el pronóstico, hasta ahora.

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico. Foto: ATON.

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia esta semana

    Según los datos de Meteochile, estas son las regiones y días que tendrán precipitaciones:

    • Región de O’Higgins: jueves 9 en Santa Cruz y Pichilemu.
    • Región del Maule: jueves 9 y viernes 10 en toda la región.
    • Región de Ñuble: martes 7, miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 en toda la región.
    • Región del Biobío: martes 7, miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 en toda la región.
    • Región de La Araucanía: martes 7, miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 en toda la región.
    • Región de Los Ríos: martes 7, miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 en toda la región.
    • Región de Los Lagos: martes 7, miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 en toda la región.
    • Región de Aysén: martes 7 en Melinka, Lago Verde, Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Coyhaique, Balmaceda, Puerto Ingeniero Ibáñez, Cochrane, Caleta Tortel y Villa O’Higgins. Jueves 9 en Melinka. Viernes 10 en Lago Verde.
    • Región de Magallanes: martes 7 en toda la región. Jueves 9 en Puerto Williams. Viernes 10 en Punta Arenas.
    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico. Modelo: León.

    ¿Y la lluvia en Santiago?

    Según el modelo ECMWF que utiliza Meteored, existe probabilidad de lluvia para la Región Metropolitana durante la noche del jueves 9 de julio y la madrugada del viernes 10. Sin embargo, se concentraría más que todo en la zona precordillerana y cordillera.

    En paralelo, el pronóstico de Meteochile no muestra todavía indicios de lluvia, por lo que habrá que esperar a que se acerque el día del evento para tener más certezas.

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