SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Balance de seguridad: Gobierno reporta una baja de 13% en los homicidios respecto de 2025

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau, además dio a conocer una disminución en los robos violentos y secuestros.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este lunes el ministro de Seguridad, Martín Arrau, realizó un balance de seguridad señalando que en lo que va del año se han registrado un total de 442 homicidios, lo que representa una baja del 13% en comparación con 2025.

    Según dio a conocer la autoridad, entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2026 se registraron un total de 442 homicidios a lo largo del país, frente a los 508 que se registraron en el mismo periodo en 2025.

    De acuerdo a lo que destacó Arrau, se registraron descensos en las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Valparaíso, La Araucanía, Los Lagos, Biobío y Región Metropolitana, mientras que las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Maule registraron aumentos en sus cifras.

    “Nos queda un largo camino por recorrer para llegar a los niveles que tenía este país hace 10 años. Estamos muy conscientes de ello y por eso nunca vamos a hacer alegoría de estas cifras, pese a que son positivas", sostuvo Arrau, añadiendo que “cuando vemos que los homicidios en lo que va del año han tenido una baja de un 13% respecto del año pasado, son 66 familias menos que tuvieron que lamentar un deceso“.

    ”Estamos muy conscientes de los desafíos y por eso seguiremos trabajando con planes focalizados. Estas no son recetas generales, cada región, cada comuna tiene recetas particulares".

    Respecto a los robos violentos, el ministro señaló que estos han disminuido un 11% a nivel nacional, con 5.697 casos menos.

    Según detalló, la baja se debe a la disminución en robos con violencia, intimidación y robos violentos de vehículos.

    Baja en los secuestros

    En cuanto a los secuestros, el titular de Seguridad precisó que de acuerdo a los datos de la Policía de Investigaciones (PDI), en lo que va del año se han registrado 43 secuestros confirmados.

    “Esto es un 42% menos, y dentro de ese registro, el principal móvil sigue siendo el extorsivo, 23 casos, 53% del total”, sostuvo el ministro.

    En el caso de Carabineros, estos reportaron 163 casos, lo que representa un 6% menos que en 2025.

    El ministro explicó que ambos registros responden a metodologías distintas y que el Gobierno trabaja junto al Ministerio Público para consolidar un sistema único de medición.

    En cuanto a otros delitos, el ministro detalló que las violaciones bajaron un 14,7%, las lesiones graves o gravísimas un 3%, mientras que las lesiones leves aumentaron un 6%.

    Respecto de los delitos asociados a drogas y armas, estos aumentaron un 19,9% y un 14,7%, respectivamente. Arrau sostuvo que parte de ese incremento podría responder a una mayor actividad policial, ya que se trata de delitos detectados principalmente mediante incautaciones y operativos.

    Macrozona Sur e ingresos irregulares

    En paralelo, el ministro abordó la situación en la Macrozona Sur, señalando que los hechos de violencia en las provincias bajo estado de excepción disminuyeron 13,6%, pasando de 169 a 146 casos.

    “En estos casos están incluidos los atentados terroristas que se realizan incendiariamente y esos han ido a la baja, gracias efectivamente a la labor tanto de las policías como del Ejército que hoy día está apoyando el resguardo de esa zona, y también de la Fiscalía con investigaciones bastante exitosas”, destacó.

    A su vez, respecto al control fronterizo, Arrau apuntó que ingresos irregulares detectados disminuyeron un 86% respecto a 2025, mientras que las denuncias y autodenuncias por ingreso irregular bajaron 35%.

    Respecto a las salidas voluntarias, Arrau sostuvo que aumentaron un 271% alcanzando los 5.466 casos.

    Proyectos de ley

    En materia legislativa, el ministro detalló que el Gobierno pondrá urgencia al proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza. “Tenemos que sacarlo prontamente para dar mayor certeza jurídica a quienes nos protegen, especialmente en orden público”, mencionó.

    “Sobre la responsabilidad penal adolescente, un proyecto que llega al Ministro de Justicia, esta semana se aumentará la urgencia y se enviarán las indicaciones que ya tanto hemos hablado en la semana pasada”, agregó.

    Finalmente, en materia migratoria expresó que “este martes inicia la Comisión de Constitución de la Cámara, estaremos ahí presentes, la discusión de dos proyectos firmados por el Presidente, una que amplía la hipótesis de tráfico de migrantes y la reforma constitucional que nos permitiría extender los plazos de retención migratoria”.

    Más sobre:HomicidiosSeguridadMartín Arrau

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bombera muere en volcamiento en La Araucanía y conductor de carro será formalizado por manejo bajo influencia del alcohol

    Netanyahu pide a Estados Unidos no vender cazas F35 a Turquía para mantener el “equilibrio de poder” en la región

    El peligro de confundir síntoma y enfermedad

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

    El precio de las viviendas creció tres veces más que los ingresos de los hogares en las últimas dos décadas

    Trump asegura que Rusia “siente la presión” para poner fin a la guerra y espera avances en la cumbre de la OTAN

    Lo más leído

    1.
    Aduanas detecta contrabando de más de un millón de monedas chilenas en cargamento de chatarra con destino a China

    Aduanas detecta contrabando de más de un millón de monedas chilenas en cargamento de chatarra con destino a China

    2.
    Cadem: desaprobación de Kast alcanza el 60% y llega a su nivel más alto desde que asumió

    Cadem: desaprobación de Kast alcanza el 60% y llega a su nivel más alto desde que asumió

    3.
    Condenan a excarabinero que omitió denunciar a conductor ebrio a cambio de recibir un vehículo

    Condenan a excarabinero que omitió denunciar a conductor ebrio a cambio de recibir un vehículo

    4.
    Minsal inicia despliegue nacional por término anticipado de listas de espera oncológicas

    Minsal inicia despliegue nacional por término anticipado de listas de espera oncológicas

    5.
    Petro firma extradición del cofundador del Tren de Aragua, “Larry Changa”, y será entregado a la justicia chilena

    Petro firma extradición del cofundador del Tren de Aragua, “Larry Changa”, y será entregado a la justicia chilena

    6.
    Sernac oficia a organizadores por conciertos de BTS y pide información de planes de contingencia y resguardos financieros

    Sernac oficia a organizadores por conciertos de BTS y pide información de planes de contingencia y resguardos financieros

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bélgica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. España en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. España en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Bombera muere en volcamiento en La Araucanía y conductor de carro será formalizado por manejo bajo influencia del alcohol
    Chile

    Bombera muere en volcamiento en La Araucanía y conductor de carro será formalizado por manejo bajo influencia del alcohol

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bélgica en TV y streaming

    Mundial impulsa el boom de las apuestas online en Chile y reabre alertas por ludopatía

    El peligro de confundir síntoma y enfermedad
    Negocios

    El peligro de confundir síntoma y enfermedad

    El precio de las viviendas creció tres veces más que los ingresos de los hogares en las últimas dos décadas

    Ministro Rau reafirma ajuste en crédito al empleo y aborda debate sobre promediar jornada laboral en períodos más largos

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York
    Tendencias

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Donald Trump revela qué habló con Gianni Infantino para salvar de la sanción a Folarin Balogun ante Bélgica en el Mundial
    El Deportivo

    Donald Trump revela qué habló con Gianni Infantino para salvar de la sanción a Folarin Balogun ante Bélgica en el Mundial

    Técnico de Bélgica explota contra la FIFA: “No sabía que era el día de los inocentes”

    La patada de la tarjeta roja que la FIFA le terminó perdonando a Balogun por intervención de Donald Trump

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile
    Tecnología

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El documental sobre el regreso de Oasis ya tiene trailer y fecha de estreno en cines
    Cultura y entretención

    El documental sobre el regreso de Oasis ya tiene trailer y fecha de estreno en cines

    La pintura como archivo afectivo: el artista Fede Taus inaugura exposición en Departamento Jota

    La Invitación: las claves de una de las mejores comedias del último tiempo

    Netanyahu pide a Estados Unidos no vender cazas F35 a Turquía para mantener el “equilibrio de poder” en la región
    Mundo

    Netanyahu pide a Estados Unidos no vender cazas F35 a Turquía para mantener el “equilibrio de poder” en la región

    Trump asegura que Rusia “siente la presión” para poner fin a la guerra y espera avances en la cumbre de la OTAN

    Los terremotos en Venezuela están dejando al descubierto las fallas en la política estadounidense

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare