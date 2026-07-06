Balance de seguridad: Gobierno reporta una baja de 13% en los homicidios respecto de 2025

Durante la mañana de este lunes el ministro de Seguridad, Martín Arrau, realizó un balance de seguridad señalando que en lo que va del año se han registrado un total de 442 homicidios, lo que representa una baja del 13% en comparación con 2025.

Según dio a conocer la autoridad, entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2026 se registraron un total de 442 homicidios a lo largo del país, frente a los 508 que se registraron en el mismo periodo en 2025.

De acuerdo a lo que destacó Arrau, se registraron descensos en las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Valparaíso, La Araucanía, Los Lagos, Biobío y Región Metropolitana, mientras que las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Maule registraron aumentos en sus cifras.

“Nos queda un largo camino por recorrer para llegar a los niveles que tenía este país hace 10 años. Estamos muy conscientes de ello y por eso nunca vamos a hacer alegoría de estas cifras, pese a que son positivas", sostuvo Arrau, añadiendo que “cuando vemos que los homicidios en lo que va del año han tenido una baja de un 13% respecto del año pasado, son 66 familias menos que tuvieron que lamentar un deceso“.

”Estamos muy conscientes de los desafíos y por eso seguiremos trabajando con planes focalizados. Estas no son recetas generales, cada región, cada comuna tiene recetas particulares".

Respecto a los robos violentos, el ministro señaló que estos han disminuido un 11% a nivel nacional, con 5.697 casos menos.

Según detalló, la baja se debe a la disminución en robos con violencia, intimidación y robos violentos de vehículos.

Baja en los secuestros

En cuanto a los secuestros, el titular de Seguridad precisó que de acuerdo a los datos de la Policía de Investigaciones (PDI), en lo que va del año se han registrado 43 secuestros confirmados.

“Esto es un 42% menos, y dentro de ese registro, el principal móvil sigue siendo el extorsivo, 23 casos, 53% del total”, sostuvo el ministro.

En el caso de Carabineros, estos reportaron 163 casos, lo que representa un 6% menos que en 2025.

El ministro explicó que ambos registros responden a metodologías distintas y que el Gobierno trabaja junto al Ministerio Público para consolidar un sistema único de medición.

En cuanto a otros delitos, el ministro detalló que las violaciones bajaron un 14,7%, las lesiones graves o gravísimas un 3%, mientras que las lesiones leves aumentaron un 6%.

Respecto de los delitos asociados a drogas y armas, estos aumentaron un 19,9% y un 14,7%, respectivamente. Arrau sostuvo que parte de ese incremento podría responder a una mayor actividad policial, ya que se trata de delitos detectados principalmente mediante incautaciones y operativos.

Macrozona Sur e ingresos irregulares

En paralelo, el ministro abordó la situación en la Macrozona Sur, señalando que los hechos de violencia en las provincias bajo estado de excepción disminuyeron 13,6%, pasando de 169 a 146 casos.

“En estos casos están incluidos los atentados terroristas que se realizan incendiariamente y esos han ido a la baja, gracias efectivamente a la labor tanto de las policías como del Ejército que hoy día está apoyando el resguardo de esa zona, y también de la Fiscalía con investigaciones bastante exitosas”, destacó.

A su vez, respecto al control fronterizo, Arrau apuntó que ingresos irregulares detectados disminuyeron un 86% respecto a 2025, mientras que las denuncias y autodenuncias por ingreso irregular bajaron 35%.

Respecto a las salidas voluntarias, Arrau sostuvo que aumentaron un 271% alcanzando los 5.466 casos.

Proyectos de ley

En materia legislativa, el ministro detalló que el Gobierno pondrá urgencia al proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza. “Tenemos que sacarlo prontamente para dar mayor certeza jurídica a quienes nos protegen, especialmente en orden público”, mencionó.

“Sobre la responsabilidad penal adolescente, un proyecto que llega al Ministro de Justicia, esta semana se aumentará la urgencia y se enviarán las indicaciones que ya tanto hemos hablado en la semana pasada”, agregó.

Finalmente, en materia migratoria expresó que “este martes inicia la Comisión de Constitución de la Cámara, estaremos ahí presentes, la discusión de dos proyectos firmados por el Presidente, una que amplía la hipótesis de tráfico de migrantes y la reforma constitucional que nos permitiría extender los plazos de retención migratoria”.