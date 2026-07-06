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    Política

    Schalper marca nueva distancia con postura de Matthei hacia el gobierno: “No representa la opinión de Chile Vamos”

    El jefe de los diputados de RN se sumó así a las diferencias con la excandidata presidencial del sector planteada recientemente por el senador UDI, Javier Macaya, en torno a las críticas que ha pronunciado contra el Ejecutivo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    En conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, marcó una nueva distancia con la postura de la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en torno a las críticas en contra del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    De esta manera, el parlamentario se sumó a las recientes declaraciones del senador y extimonel de la UDI, Javier Macaya, quien planteó que los cuestionamientos de la exalcaldesa de Providencia no representan al gremialismo.

    “Yo creo que Evelyn Matthei hoy día habla legítimamente desde su opinión personal, pero tal como ha dicho el senador Macaya y lo hago propio, no representa la opinión de Chile Vamos”, declaró Schalper.

    El congresista fue taxativo al señalar su posición distinta a la de Matthei respecto al Ejecutivo.

    “Yo lo aclaro el tiro, yo estoy en una área distinta a la de la Evelyn. O sea, yo soy alguien que quiere que al gobierno le vaya bien, yo soy parte del gobierno, me siento un parlamentario de gobierno, y por lo tanto, yo las críticas que eventualmente puedo hacer las hago desde la premisa de que me hago corresponsable de encontrar soluciones para que eso mejore”, remarcó.

    Y luego agregó: “La verdad de las cosas que para analistas externo, no estoy. Yo soy parte del gobierno y en eso me siento comprometido con que al Presidente Kast le vaya bien”.

    Schalper fue consultado si en su opinión las críticas de Matthei se justifican por los ataques de los que fue víctima durante la campaña presidencial, en que se insinuó que padecía de alzheimer.

    “Yo he sido objeto de un maltrato bastante fuerte la última semana, pero no me pierdo ni un minuto de que nosotros estamos puestos aquí para intentar contribuir con mucha decisión, pero también con mucha humildad, al cambio de rumbo de Chile”, respondió.

    Finalmente, planteó que “los chilenos escogieron que el Presidente de Chile fuera José Antonio Kast. José Antonio Kast nos convocó un gobierno unidad, en ese gobierno unidad evidentemente pertenecemos a culturas políticas distintas, pero nos hemos puesto en común para cambiar el rumbo de Chile, y yo al menos en eso me siento muy cómodo”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Diego SchalperRNGobiernoIndultosUniformadosCarabinerosFuerzas ArmadasDesde La Redacción

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